Про це 24 каналу розповів керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. За його словами, над розробкою ракетного комплексу "Грім-2", який також відомий як ОТРК "Сапсан", працювало конструкторське бюро "Південне".
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Особливості ОТРК "Грім-2"
Як зазначив Чмут, балістичні ракети до комплексу "Грім-2" могли б стати альтернативою американським далекобійним ATACMS, які Україна просить у США.
Такий ракетний комплекс міг би стати стратегічною зброєю України. Особливо враховуючи бажання України мати ракети більшої дальності, ніж 280 кілометрів, і можливості технічної реалізації цих бажань,
– сказав керівник благодійного фонду "Повернись живим".
Україна розробляла комплекс для Саудівської Аравії
Він зазначив, що, починаючи з 2014 року, Україна не вкладала в розробку комплексу взагалі ніяких коштів.
Проєкт реалізовувався на кошти Саудівської Аравії, для якої були виготовлені 2 самохідні пускові установки та низка проєктної документації. Усе це передали Саудівській Аравії, після реалізації угоди подальший розвиток проєкту зупинений,
– сказав Чмут.
Також залучалися кошти самого КБ "Південне".
Чому Україна зупинила виготовлення ОТРК "Сапсан"
За словами Чмута, лише у бюджеті на 2022 рік держава нарешті заклала доволі значні кошти на створення оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан" у декількох виконаннях.
Зокрема, йшлося про моноблочну бойову частину ракети дальністю стрільби близько 280 кілометрів. Проєкт орієнтовно мали б завершити протягом 2 – 3 років. Але 24 лютого все змінилося,
– зазначив керівник БФ "Повернись живим".
Через початок російської агресії проти України говорити про строки завершення проєкту наразі складно.
Повне інтерв'ю Фахрудіна Шарафмала з Тарасом Чмутом: дивіться відео
Україна просить у США ракети ATACMS: головне
- Україна знову попросила у США ракетні комплекси ATACMS. Вони дозволять атакувати місця запуску іранських дронів та інші пункти ворога. Ці ракети можуть знищувати об'єкти на відстані до 300 кілометрів.
- На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, ця зброя суттєво змінить картину фронту та зменшить втрати ЗСУ. Він переконаний, що ATACMS можуть допомогти здобути не просто перемогу, а тріумфальну перемогу.
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що Україні потрібні ці далекобійні ракети, щоб вражати військові об'єкти в окупованому Криму. За його словами, це допоможе зруйнувати логістику ворога та пришвидшить деокупацію Півдня України.
- Керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут припустив, що США не надають ракети ATACMS Україні через "можливу реакцію Росії у вигляді ядерного удару".