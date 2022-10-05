Про це 24 каналу розповів керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. За його словами, над розробкою ракетного комплексу "Грім-2", який також відомий як ОТРК "Сапсан", працювало конструкторське бюро "Південне".

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Особливості ОТРК "Грім-2"

Як зазначив Чмут, балістичні ракети до комплексу "Грім-2" могли б стати альтернативою американським далекобійним ATACMS, які Україна просить у США.

Такий ракетний комплекс міг би стати стратегічною зброєю України. Особливо враховуючи бажання України мати ракети більшої дальності, ніж 280 кілометрів, і можливості технічної реалізації цих бажань,

– сказав керівник благодійного фонду "Повернись живим".

Україна розробляла комплекс для Саудівської Аравії

Він зазначив, що, починаючи з 2014 року, Україна не вкладала в розробку комплексу взагалі ніяких коштів.

Проєкт реалізовувався на кошти Саудівської Аравії, для якої були виготовлені 2 самохідні пускові установки та низка проєктної документації. Усе це передали Саудівській Аравії, після реалізації угоди подальший розвиток проєкту зупинений,

– сказав Чмут.

Також залучалися кошти самого КБ "Південне".

Чому Україна зупинила виготовлення ОТРК "Сапсан"

За словами Чмута, лише у бюджеті на 2022 рік держава нарешті заклала доволі значні кошти на створення оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан" у декількох виконаннях.

Зокрема, йшлося про моноблочну бойову частину ракети дальністю стрільби близько 280 кілометрів. Проєкт орієнтовно мали б завершити протягом 2 – 3 років. Але 24 лютого все змінилося,

– зазначив керівник БФ "Повернись живим".

Через початок російської агресії проти України говорити про строки завершення проєкту наразі складно.

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