Об этом 24 каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. По его словам, над разработкой ракетного комплекса "Гром-2", также известного как ОТРК "Сапсан", работало конструкторское бюро "Южное".

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Особенности ОТРК "Гром-2"

Как отметил Чмут, баллистические ракеты в комплекс "Гром-2" могли бы стать альтернативой американским дальнобойным ATACMS, которые Украина просит у США.

Такой ракетный комплекс мог стать стратегическим оружием Украины. Особенно учитывая желание Украины иметь ракеты большей дальности, чем 280 километров, и возможности технической реализации этих желаний,

– сказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым".

Украина разрабатывала комплекс для Саудовской Аравии

Он отметил, что с 2014 года Украина не вкладывала в разработку комплекса вообще никаких средств.

Проект реализовывался на средства Саудовской Аравии, для которой были изготовлены 2 самоходные пусковые установки и ряд проектной документации. Все это передали Саудовской Аравии, после реализации соглашения дальнейшее развитие проекта остановлено,

– сказал Чмут.

Также привлекались средства самого КБ "Южное".

Почему Украина остановила изготовление ОТРК "Сапсан"

По словам Чмута, только в бюджете на 2022 год государство наконец-то заложило достаточно значительные средства на создание оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" в нескольких исполнениях.

В частности, речь шла о моноблочной боевой части ракеты дальностью стрельбы около 280 километров. Проект ориентировочно должны были завершить в течение 2 – 3 лет. Но 24 февраля все изменилось,

– отметил руководитель БФ "Повернись живим".

Из-за начала российской агрессии против Украины говорить о сроках завершения проекта сложно.

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Украина просит у США ракеты ATACMS: главное