Об этом 24 каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. По его словам, над разработкой ракетного комплекса "Гром-2", также известного как ОТРК "Сапсан", работало конструкторское бюро "Южное".
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Особенности ОТРК "Гром-2"
Как отметил Чмут, баллистические ракеты в комплекс "Гром-2" могли бы стать альтернативой американским дальнобойным ATACMS, которые Украина просит у США.
Такой ракетный комплекс мог стать стратегическим оружием Украины. Особенно учитывая желание Украины иметь ракеты большей дальности, чем 280 километров, и возможности технической реализации этих желаний,
– сказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым".
Украина разрабатывала комплекс для Саудовской Аравии
Он отметил, что с 2014 года Украина не вкладывала в разработку комплекса вообще никаких средств.
Проект реализовывался на средства Саудовской Аравии, для которой были изготовлены 2 самоходные пусковые установки и ряд проектной документации. Все это передали Саудовской Аравии, после реализации соглашения дальнейшее развитие проекта остановлено,
– сказал Чмут.
Также привлекались средства самого КБ "Южное".
Почему Украина остановила изготовление ОТРК "Сапсан"
По словам Чмута, только в бюджете на 2022 год государство наконец-то заложило достаточно значительные средства на создание оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" в нескольких исполнениях.
В частности, речь шла о моноблочной боевой части ракеты дальностью стрельбы около 280 километров. Проект ориентировочно должны были завершить в течение 2 – 3 лет. Но 24 февраля все изменилось,
– отметил руководитель БФ "Повернись живим".
Из-за начала российской агрессии против Украины говорить о сроках завершения проекта сложно.
Полное интервью Фахрудина Шарафмала с Тарасом Чмутом: смотрите видео
Украина просит у США ракеты ATACMS: главное
- Украина снова попросила у США ракетные комплексы ATACMS. Они позволят атаковать места запуска иранских дронов и другие пункты врага. Эти ракеты могут уничтожать объекты на расстоянии до 300 км.
- По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, это оружие существенно изменит картину фронта и уменьшит потери ВСУ. Он убежден, что ATACMS могут помочь одержать не просто победу, а триумфальную победу.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что Украине нужны эти дальнобойные ракеты, чтобы поражать военные объекты в оккупированном Крыму. По его словам, это поможет разрушить логистику врага и ускорит деоккупацию Юга Украины.
- Руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут предположил, что США не предоставляют ракеты ATACMS Украине из-за "возможной реакции России в виде ядерного удара".