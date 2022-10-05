Якщо Україна все-таки отримає ракети ATACMS, тоді ЗСУ отримають можливість знищувати цілі на відстані до 300 кілометрів. Про це 24 каналу розповів керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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США бояться ядерної війни

Волонтер зазначив, що США не надаються ракети ATACMS Україні через "можливу реакцію Росії у вигляді ядерного удару". Водночас він додав, що це абсолютно не те ж саме, що й "відмовки" Вашингтона щодо постачання танків Abrams, начебто через те, що вони "дуже важкі".

Це абсолютно різні площини проблем й різні типи озброєнь, які по-різному впливають на хід бойових дій. Танком ви не будете працювати по території РФ, тимчасово окупованих територіях України або тимчасово окупованих українських територіях, які уже Росія 8 років вважає своїми. Танком ви не будете стріляти по Севастополю, а з ATACMS можете,

– пояснив Чмут.

За його словами, ракети ATACMS можуть докорінно змінити хід війни.

"США у своїй допомозі Україні не мають жодного наміру розпочати ядерну війну у 2022 році. У будь-якому прояві: від тактичної ядерної зброї, до ранцевих зарядів", – додав благодійник.

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Узгодження цілей

Чмут зауважив, що теоретичне узгодження цілей зі США, щоб Україна отримала ракети ATACMS, може відбуватися, однак тут є ризики.

Немає гарантій, що Україна не вирішить "відпрацювати" по Керчі й не порушить ці домовленості. Я погоджуюсь з тим, що постачання ATACMS – це лише питання часу, але це рішення має бути дуже виваженим й справді: ми не маємо через отримання цієї допомоги погіршити своє становище у війні,

– підкреслив волонтер.

На його думку, Україна має "десятки, якщо не сотні" цілей для ATACMS на відстані від 120 до 300 кілометрів.

"Ці цілі постійно з'являються і завжди є по чому працювати на таких відстанях. Навіть не включаючи промислові об'єкти та цілі на території Росії, якщо обмежитись Кримом або тимчасово окупованими українськими територіями", – вказав благодійник.

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Не кількістю, а якістю

Чмут запевнив, що для ЗСУ не має значення, який із п'яти видів ATACMS США могли б надати Україні, позаяк ключовим є те, що така зброя дозволяє збільшити дальність ураження об'єктів ворога на понад 120 кілометрів.

"Інший момент – що через моноблочну фугасну частину ATACMS наносить ураження по великих об'єктах та цілях, по яких не можна або неефективно працювати тими видами озброєння, які є зараз у нас. Якщо ми говоримо про "касетні", то це можливість "накривати" "площинні цілі" так само на значно більшій дальності", – підкреслив волонтер.

Він пояснив, що головною перевагою ATACMS є збільшення глибини ефективного вогневого ураження противника. Для порівняння: "Точки-У" могли завдавати ударів противнику до 120 кілометрів, "Смерчі" – до 70 кілометрів, "Піони" – до 47 кілометрів, "Урагани" – до 35 кілометрів, "Гради" і решта – близько 20 кілометрів.

Звичайно, цікавить не лише дальність, але й потужність. Одна справа з HIMARS стріляти по мосту й випустити туди 50 ракет, а зовсім інша справа – пустити туди 2 ATACMS, який його знищить. Через велику моноблочну бойову частину ви можете знищувати великі об'єкти. Через "касетну" бойову частину ви можете знищувати "площинні" цілі. Умовно кажучи: аеродром противника, скупчення техніки тощо,

– резюмував Чмут.

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