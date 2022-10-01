В інтерв'ю 24 каналу колишній директор ЦРУ та генерал США у відставці Девід Петреус пояснив, чому американські танки нам не підійдуть. Водночас він зауважив, що нашій державі деякі члени НАТО вже віддали усі свої танки.

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Чому Україна не отримає танки Abrams M1

Відразу ж зауважимо, що це не пов'язано з тим, що США та НАТО хочуть обмежити нашу державу у постачанні зброї. Є цілком логічна причина, яку озвучив Петреус. Він наголосив на тому, що відповідні танки значно важчі за ті, які наші військові використовують на полі бою. І саме тому він висловив сумнів, що наші мости витримають пересування таких машин з берега на берег. Але і це ще не все.

Та й в обслуговуванні вони дуже складні, якщо говорити про ремонт підбитого танка, то ви його не відремонтуєте на полі бою без спеціальної ремонтної машини, яка на базі цього самого Abrams і базується, і не дотягнете до кордону без спеціального евакуаційного тягача,

– підкреслив Петреус.

За словами генерала США, танк не оснащується звичайними дизельними двигунами. У них стоять реактивні двигуни на 1500 кінських сил. Тож є побоювання, що Abrams в Україні просто не зможуть ефективно виконувати свою роботу.

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Те ж саме стосується самохідних гаубиць. Петреус зазначив, що є деякі моделі, які надзвичайно складно обслуговувати. Водночас він наголосив на тому, що реально потребує Україна зараз саме додаткових можливостей у протиповітряній обороні. Особливо це актуально з урахуванням того, що Росія закупила дрони-камікадзе в Ірану.

Новітнє ППО в Україні буде

Невдовзі до України привезуть кілька установок IRIS-T. На цьому наголосила амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Водночас слід розуміти, що чотири такі системи ППО ми отримаємо не відразу. А пов'язано це з тим, що сама країна, яка їх передає, на своєму оснащенні їх не має.

Першу систему IRIS-T наші військові отримають вже у жовтні, наступну – під кінець року. А ще дві стануть на баланс нашого війська вже у 2023 році. А пов'язано все це з тим, що відповідні системи ППО ще виготовляють.

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