Як зазначив в інтерв'ю 24 каналу колишній директор ЦРУ Девід Петреус, деякі держави-члени Альянсу віддали нашій державі усі свої танки. Відповідне надходження озброєння відбулося у рамках допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

Читайте також Конче необхідні: чому Україні так повільно надають системи ППО NASAMS

НАТО не спостерігає, а допомагає

За словами Петреуса, Альянс аж ніяк не стоїть осторонь. Звичайно ж, безпосередньо участі у війні він не бере. Але слід розуміти, що наша держава отримує величезну кількість боєприпасів від країн-членів.

У деяких випадках країни-члени віддали Україні всі свої танки. Звісно, їм обіцяли за них віддати американські Abrams чи німецькі Leopard, але знову ж таки, підтримка України з боку НАТО є просто фантастичною,

– наголосив він.

Він також додав, що Сполучені Штати очолюють надання збройної допомоги Україні. Але до цього процесу залучені всі держави, які є членами НАТО.

Петреус зауважив, що оснащення нашої держави йде фантастично. Крім того, вона залучає додаткові сили, проводяться тренування для військових. Усе це стало можливим завдяки підтримці НАТО, а також країн Заходу.

Варте уваги – Петреус розповів, чи реальний ядерний удар: дивіться відео

Ексглава ЦРУ нагадав, що лише США надали військової допомоги у розмірі 15 мільярдів доларів. Мовиться і про боєприпаси, і про обладнання, і про навчання. Окремо ж наша держава отримує фінанси для забезпечення внутрішніх потреб, які самотужки не покрити через розв'язану війну.

Україна невдовзі отримає системи ППО IRIS-T

Принаймні у цьому напередодні запевнила амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Вона зауважила, що наша держава невдовзі отримає чотири такі установки. Але потрібно буде ще почекати, адже навіть сама Німеччина не має їх на озброєнні.

За словами амбасадорки, першу систему IRIS-T нам нададуть у жовтні, а другу – до кінця поточного року. Що стосується ще двох установок, то їх українське військо отримає уже у 2023 році.

Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео