Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він також зазначив, що така тактика була нами застосована, аби росіяни не могли відслідковувати маршрути постачання зброї та техніки.

Читайте також Будемо перекривати до 100 кілометрів фронту однією установкою: чим ефективна система NASAMS

За його словами, важливо зрозуміти, чому нам не надають ППО у такій кількості, як нам потрібно. Перше, що ми маємо знати – це поштучний товар, дуже точний та технологічний.

Виготовлення однієї системи займає тривалий час і немає масового виробництва. На якісні ППО існує черга із замовлень. З цього листа очікування потрібно змістити якусь країну, аби виготовити під запит України,

– каже Іван Ступак.

Фахівець також зазначає, що із отриманням ППО для України тривають перемовини, адже це на надто простий процес.

"Не варто забувати, що також працює й російське лоббі, яке по усіх своїх каналах говорить про те, що ми продаємо західну допомогу", – додає він.

Також, Ступак додає, що не варто відкидати й побоювання наших партнерів, зі всім цим потрібно працювати.