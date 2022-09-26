Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что такая тактика была нами применена, чтобы россияне не могли отслеживать маршруты поставки оружия и техники.

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По его словам, важно понять, почему нам не предоставляют ПВО в таком количестве, как нам нужно. Первое, что мы должны знать – это поштучный товар, очень точный и технологичный.

Изготовление одной системы занимает длительное время и не имеет массового производства. На качественные ПВО существует очередь из заказов. С этого листа ожидания нужно сместить какую-либо страну, чтобы изготовить под запрос Украины,

– говорит Иван Ступак.

Специалист также отмечает, что с получением ПВО для Украины продолжаются переговоры, ведь это непростой процесс.

"Не стоит забывать, что также работает и российское лобби, которое по всем своим каналам говорит о том, что мы продаем западную помощь", – добавляет он.

Также Ступак добавляет, что не стоит отвергать и опасения наших партнеров, со всем этим нужно работать.