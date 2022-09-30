Британці відносять цю машину до класу важкоброньованих PPV автомобілів. Призначені вони для супроводу колон, наприклад, з боєприпасами і для перевезення піхоти.

Це не бойова одиниця, як танк – однак цей монстр може виконувати функцію тактичної підтримки, бо на озброєнні є кулемет.

До слова Броньовик Wolfhound: гігант, який допомагає ЗСУ знищувати окупантів на фронті

Mastiff вже виконував антитерористичні завдання

Виготовленням цієї машини займалася американська компанія Force Protection. І за 15 років експлуатації випустили понад 700 таких машин.

Mastiff добре показали себе в Афганістані, Іраку, Лівії та в Ірані. Це все були антитерористичні місії. А з 2022-го року цей броньовик отримав можливість похизуватися своїми характеристиками і в Україні у протистоянні російській агресії.

За весь час експлуатації цього броньовика, зокрема в Афганістані та в Іраку – не втратили жодного. І це при тому, що було зафіксовано більше тисячі підривів на мінах та саморобних вибухових пристроях.

Це свідчить про те, що інженери компанії-виробника добре постаралися над створенням Mastiffа, аби він практично безперешкодно міг виконувати поставлені завдання.

Тактико-технічні характеристики броньовика Mastiff / Скриншт з відео

Дизайн та комфортні умови для бойового складу

Попри те, що ззовні Mastiff нагадує велетенську вантажівку, місця в ньому не так вже й багато. Всередині цього броньовика можне перевозити військових у повному спорядженні. Зважаючи на той факт, що їх лише 6, вони у цілковитій безпеці.

Mastiff – це не просто вантажівка / Armiainform

Сидіння не класичні, як у старих радянських бронеавтомобілів, а спеціальні крісла з енергопоглинаючими амортизаторами. Це потрібно для того, щоб військові не травмувалися і не загинули під час наїзду на протитанкову міну.

Завдяки В-подібній формі дна вибухова хвиля розсіюється і двома променями виходить вбік, не пошкоджуючи при цьому корпус машини. Щодо броні, то вона захищає від куль стрілецької зброї, гранатних та артилерійських осколків.

Важка британська бронемашина Mastiff на озброєнні ЗСУ: дивіться відео

Броньовик-конструктор

Mastiff створений на базі американського броньовика Конґар. Їх створили, як машини підвищеної прохідності не тільки для міських умов, але й для важкодоступних ділянок фронту.

Окрім основної броні його можна доукомплектувати невибуховим динамічним захистом типу НЕРА. Якщо вірити розробникам, то така система захистить навіть від пострілів із РПГ-7.

Існує взагалі дві версїі цього броньовика. Перша – Mastiff PPV, тобто ті, які отримала Україна. Добре броньована і оснащена електронікою від компанії NP Aerospace. Інша версія –Mastiff 2 Protected Eyes. Вона оснащена дистанційно-бойовим модулем та спеціальним безпілотником.

Система зв'язку в Mastiff

Для зв'язку бронеавтомобіль використовує систему тактичного зв'язку Боумен та різні електронні засоби протидії та захисту від перехоплень.

Екіпаж має пристрої нічного бачення і тепловізійні приціли, які дозволяють виконувати завдання в будь-який час доби. Але й коштує це все немало.

Стартова ціна в залежності від комплектації починається від 644-х тисяч доларів. І це цілком справедливий цінник, враховуючи які тактичні й технологічні можливості він дає.