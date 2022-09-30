Британцы относят эту машину к классу тяжелобронированных PPV автомобилей. Предназначены они для сопровождения колонн, например с боеприпасами и для перевозки пехоты.

Это не боевая единица, как танк – однако этот монстр может выполнять функцию тактической поддержки, потому что на вооружении есть пулемет.

К слову Броневик Wolfhound: гигант, помогающий ВСУ уничтожать оккупантов на фронте

Mastiff уже выполнял антитеррористические задачи

Изготовлением данной машины занималась американская компания Force Protection. И за 15 лет эксплуатации было выпущено более 700 таких машин.

Mastiff хорошо показали себя в Афганистане, Ираке, Ливии и Иране. Это были антитеррористические миссии. А с 2022 года этот броневик получил возможность похвастаться своими характеристиками и в Украине в противостоянии российской агрессии.

За все время эксплуатации этого броневика, в частности в Афганистане и Ираке, не потеряли ни одного. И это при том, что было зафиксировано более тысячи взрывов на минах и самодельных взрывных устройствах.

Это говорит о том, что инженеры компании-производителя хорошо постарались над созданием Mastiffа, чтобы он практически беспрепятственно мог выполнять поставленные задачи.

Тактико-технические характеристики броневика Mastiff / Скриншот с видео

Дизайн и комфортные условия для боевого состава

Несмотря на то, что снаружи Mastiff напоминает гигантский грузовик, места в нем не так уж много. Внутри этого броневика можно перевозить военных в полном снаряжении. Учитывая тот факт, что их всего 6, они в полной безопасности.

Mastiff – это не просто грузовик / Armiainform

Сидения не классические, как у старых советских бронеавтомобилей, а специальные кресла с энергопоглощающими амортизаторами. Это нужно для того, чтобы военные не травмировались и не погибли при наезде на противотанковую мину.

Благодаря В-образной форме дна взрывная волна рассеивается и двумя лучами уходит в сторону, не повреждая при этом корпус машины. Что касается брони, то она защищает от пуль стрелкового оружия, гранатных и артиллерийских осколков.

Тяжелая британская бронемашина Mastiff на вооружении ВСУ: смотрите видео

Броневик-конструктор

Mastiff создан на базе американского броневика Конгар. Их создали как машины повышенной проходимости не только для городских условий, но и для труднодоступных участков фронта.

Кроме основной брони, его можно доукомплектовать невзрывной динамической защитой типа НЕРА. Если верить разработчикам, то такая система защитит даже от выстрелов из РПГ-7.

Существует вообще две версии этого броневика. Первая – Mastiff PPV, то есть те, которые получила Украина. Хорошо бронированная и оснащенная электроникой от компании NP Aerospace. Другая версия –Mastiff 2 Protected Eyes. Она оснащена дистанционно-боевым модулем и специальным беспилотником.

Система связи в Mastiff

Для связи бронеавтомобиль использует систему тактической связи Боумен и различные электронные средства противодействия и защиты от перехватов.

Экипаж имеет устройства ночного видения и тепловизионные прицелы, позволяющие выполнять задания в любое время суток. Но и стоит все это немало.

Стартовая цена в зависимости от комплектации начинается от 644 тысяч долларов. И это вполне справедливый ценник, учитывая какие тактические и технологические возможности он дает.