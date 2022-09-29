"Вовкодав" (а саме це у перекладі з англійської означає слово "wolfhound") відмінно зарекомендував себе на полі бою, позаяк ці машини є одними з найкращих броньовиків у своєму класі. Тому з'ясуймо, яку користь ЗСУ отримають з їх допомогою у боротьбі з окупантами.

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Що відомо про Wolfhound

Ці машини мають колісну базу 6х6, яка забезпечує їм хорошу прохідність і високу маневровість. Та головна "фішка" у тому, що це броньовик класу MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected). Тобто він захищений від засідок й практично невразливий до ворожих мін.

Цей 15-тонний монстр має просто велетенські розміри, його озброєння можна змінювати в залежності від специфіки бою, а потужність дозволяє виконувати найрізноманітніші завдання на фронті.

Платформу для Wolfhound виготовляють у США. Цим займається американська компанія Force Protection Inc, яка спеціалізується на створенні захисту від балістичних та вибухових загроз. Ще у 2011-му році цю компанію викупили General Dynmics.

У питанні броні та електронних начинок броньовиків у гру вступає британська корпорація NP Aerospace. Спільно вони створили ідеальну броньовану вантажівку, яка може виконувати тактичні функції.

Найчастіше, до війни в Україні "вовкодави" працювали в Афганістані, а з 2022-го завдяки союзникам – покажуть себе і на українських фронтах.

Довідка. Бронеавтомобілі – це одна з найважливіших складових війни. Такий транспорт може безпечно доставляти піхоту на поле бою й виконувати широкий спектр завдань: починаючи від участі в штурмових діях та закінчуючи буксируванням артилерійських установок чи навіть контрбатарейних радарів.

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Особливості броньовика

Фактично, Wolfhound – це броньована вантажівка, призначена на фронті для тактичної підтримки. Вона перевозить необхідні вантажі, боєприпаси, а за потреби – може доставляти людей.

Для того, щоб правильно та ефективно використовувати її на фронті, наші військові проходили навчання у Британії. Це броньовик високого класу, який спроєктували для перевезення піхоти та боєприпасів.

Як перше, так друге мають доїхати на поле бою цілими та неушкодженими. Саме тому броня цієї вантажівки захищає від стрілецької зброї, артилерійських осколків, а ще наземних мін та саморобних вибухових пристроїв.



Wolfhound під час операції союзників в Іраку / Скриншот із відео

Якщо зупинитися на тактико-технічних характеристиках, то важить Wolfhound аж 15 тонн. Майже понад 2.5 метри у висоту, майже 3 завширшки, а довжина – понад 7 метрів.

Попри свою вагу та габарити, максимальна швидкість – 90 кілометрів на годину. Максимальний запас ходу: майже 1000 кілометрів. Вибуховий балістичний захист – 15 кілограмів. В екіпажі дві особи, а з озброєння – кулемет або 40-мм гранатомет.

Вартість одного такого авто тримають в секреті, але якщо поглянути на вантажівки, зроблені на тій же платформі, то ціни на них починаються від 700 тисяч доларів. Тож можна припустити, що "вовкодав" коштує не менше. Однак, це ціна, яку треба платити за безпеку й можливості, які дає цей звір.



Характеристики броньовика Wolfhound / Інфографіка 24 каналу

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Пристосованість до бою

Простота конструкції дозволяє модифікувати Wolfhound під власні потреби та специфіку бою. Але за замовчуванням на озброєнні цього броньовика можуть стояти три види зброї: кулемети калібру 7.62 або 12.7 чи 40 мм автоматичний гранатомет – все для захисту особового складу. Ну а сама конструкція настільки потужна, що може витримати підрив 15-кілограмів вибухівки.

Як і більшість інших кулеметів, ефективна дальність стрільби – до двох кілометрів. Але це не означає, що можливості цієї зброї на цьому закінчуються.

Wolfhound можна оснастити спеціальним снайперським прицілом, щоб вражати цілі на більших дистанціях. Та зазвичай, так ніхто не робить. Два кілометри – це цілком оптимальний варіант і цього вистачає навіть для бою на ближніх дистанціях, як от штурм населених пунктів чи вуличні бої у великих містах.

У салоні цього броньовика можна перевозити 8 військових у повному бойовому спорядженні. Є, звичайно, бронетранспортери, здатні перевозити й більшу кількість військових, але вони не мають такого захисту як ці 8-ро людей у Wolfhound.

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Wolfhound в Україні / Скриншот із відео

Водночас саме броньовики Wolfhound вважаються одними із найкращих у своєму класі. І в рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками – ці броньовані гіганти тепер працюють на благо України, допомагаючи відбивати російську агресію.

Практично по всьому корпусу броньовика встановлена спеціальна металева решітка – це сітка, яка захищає від кумулятивних боєприпасів. Простими словами: вона унеможливлює шанси окупантів знищити броньовик за допомогою ПТРК.

Завдячуючи стратегічному партнерству зі США, Wolfhound допоможе ЗСУ відвоювати тимчасово окуповані території та наблизити перемогу України в цій війні. Адже пересуватися на броньованій техніці куди легше і безпечніше, враховуючи що на окремих ділянках нашого велетенського фронту свист куль та снарядів над головою практично ніколи не затихає.

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