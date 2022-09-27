Завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками, Husky вже сьогодні працюють і на українських фронтах, особливо, під час контрнаступу. Це відносно нова розробка. Тож розберімося, що таке Husky і як машини такого типу вже допомагають ЗСУ.

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Husky – нова потужна розробка

Husky з'явився на світ у 2006 році як броньовик, який мав замінити одразу кілька старіших моделей. Його розробкою займалася американська компанія Navistar Defence – корпорація з багаторічним досвідом, що спеціалізується на виготовленні броневантажівок та бронеавтомобілів.

Husky представлений на ринку в кількох варіантах:

машина для патрулів;

командно-штабна;

санітарна машина.

Все залежить від потреб фронту та специфіки завдань.

Що відомо про потужну зброю для контрнаступу: дивіться відео

Важкий, але швидкий броньовик: тактико-технічні характеристики

Попри те, що це доволі важка машина, від того не менш маневрова, швидка і поворотка. Під капотом 6-літровий двигун, потужністю в 340 кінських сил. Колеса Хатчінсон із системою фіксації борту та центрально системою відкачування шин.

Словом, технологічності у цього броньовика немало. Він просто створений для того, щоб виконувати завдання не лише безпечно, але й максимально комфортно і без зайвих часових витрат.



Характеристики Husky / Інфографіка 24 каналу

Неочікувані можливості

В базовій комплектації стоїть вищезгаданий 12-міліметровий кулемет. Його розробили ще у минулому столітті, але він досі ефективно виконує свої функції й стоїть на озброєнні більшості країн НАТО.

Довідка. Кулемет використовують для боротьби проти піхоти, легких броньованих цілей, а в деяких випадках і проти авіації, якщо вона йде на низьких висотах.

Як і більшість інших кулеметів, ефективна дальність стрільби – до двох кілометрів. Однак це не означає, що можливості цієї зброї на цьому і закінчуються.



Husky / Скриншот з відео

Його можна оснастити спеціальним снайперським прицілом, щоб вражати цілі на далеких дистанціях. Однак зазвичай так ніхто не робить. Два кілометри – це цілком оптимальний варіант. Цього вистачає навіть для бою на ближніх дистанціях, як-от штурм населених пунктів чи вуличні бої у великих містах.

Важлива роль у війні росії проти України

В російсько-українській війні ці машини використовують, щоб підвозити особовий складу та евакуйовувати поранених із поля бою. Саме ці автомобілі використовують, зокрема, й під час контрнаступальних дій. І чим їх більше – тим швидше вони дозволяють просуватися вперед.

В межах стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ЗСУ отримали від партнерів понад 250 різних бронемашин західного зразка. Husky – ідеальне доповнення до такої допомоги.



Потужний звір від британців Husky, який вже працює на фронті / Скриншот з відео

Броньовики на фронті можуть виконувати найрізноманітніші завдання. Починаючи від звичайного патрулювання і закінчуючи перевезеннями боєприпасів. Не кажучи вже про доставлення військових на позиції. Машини тактичної підтримки потрібні завжди й у великих кількостях, адже їх можна і навіть треба використовувати та під час контрнаступальних операцій.