Brimstone – це високотехнологічний, самонавідний і неймовірно точний боєприпас, яким користуються Британські Королівські ВПС. Все, що потрібно про них знати – далі у матеріалі 24 каналу.

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Що найпрекрасніше – такі ракети не потрібно наводити на ціль. Оператору достатньо вказати район, де може бути потенційна мішень. Далі ракета зробить все сама.

Brimstone може працювати по статичних, рухомих і навіть маневрових цілях. Його потужність дозволяє вражати навіть важку броньовану техніку, а технології та цифрові системи зводять участь людини до мінімуму.



​Ракета Brimstone Sea Spear/ Фото hmbda-systems

Найпотужніші армії світу та Brimstone

Розробкою цього озброєння 3 2000-х роках займалася компанія MBDA. Це потужний європейський виробник ракетних систем. Серед їхніх клієнтів – найпотужніші армії світу.

Вже у 2005 році Brimstone поставили на озброєння британських ВПС, ну а далі – гартування боєм і демонстрація ефективності в найгарячіших точках на планеті.

Brimstone зарекомендували себе у війнах в Афганістані, Лівії, Іраку. А з квітня 2022 року в межах стратегічного партнерства ці системи почали поставляти й в Україну для протидії російській агресії.

У ЗСУ таких комплексів точно бракувало. Адже ця ракетна система має радіолокаційну головку самонаведення.

Простими словами. Зафіксувавши ціль ракета буде переслідувати її, аж допоки не знищить.

Непомітна для людського ока

Великим плюсом Brimstone є той факт, що ракета видає низький рівень шуму та має невеликий тепловий слід. Це робить її непомітною не тільки для людського ока, але й практично невидимою для ворожих систем ППО. Вона йде на низьких висотах. Саме тому, системи протиповітряної оборони можуть її просто не помітити – ціль гарантовано буде знищена.

Тактико-технічні характеристики Brimstone

маса – 50 кілограмів;

довжина ракети – 1,8 метра;

максимальна швидкість – 450 м/с;

дальність – 10 – 12 кілометрів;

система наведення: комбінована-радіолокаційна ДБН міліметрового діапазону і напівактивне лазерне;

бойова частина: тандемна, кумулятивна.

Якщо говорити конкретно за танки, то сьогодні просто не існує такого танка, який зміг би пережити зустріч із цим монстром. Однак, за таку потужність і точність доводиться немало платити. Один пусковий комплект (він має 3 ракети) коштує щонайменше 263 тисячі доларів.

Що відомо про Brimstone / Інфографіка Ukrinform

Які цілі вражають Brimstone

Із самого початку створення, Brimstone планувалися як протикорабельні ракети. Однак потужності в них замало, щоб затопити корабель. Вони можуть завдати хіба незначних ушкоджень або вивести з ладу зброю, що стоїть на кораблях. Тож їх почали тестувати для роботи по інших цілях. Особливо, що стосується наземної техніки. І в цьому випадку ракетна система виявилась просто ідеальною.

Окрім того, що вона легко пробиває потужну броню, саму пускову установку можна прикріпити до вже наявного озброєння. Виявилося, що Brimstone можна використовувати як додаткову модифікацію, щоб збільшити арсенал озброєння.

Завдяки стратегічному партнерству України зі США та західними союзниками, наші ЗСУ мають тепер змогу встановлювати такі пускові установки на пікапи та вантажівки. Це дозволяє швидко приїхати на вогневу позицію, дати блискавично швидкий залп і так само швидко покинути місце пуску.

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Дальність ураження цих ракет

Все насправді залежить від модифікації. Є варіанти на 20 і на 60 кілометрів. Однак про такі великі дистанції можна говорити тільки у тому випадку, коли пуск ракети здійснюється з літака або гелікоптера.

В Україні немає повітряних суден, які можуть на системному рівні підтримувати комбінацію таких пусків. Тому в нас Brimstone вилітають із землі: зі стаціонарних пускових установок або з мобільних.

У такому випадку дальність ураження різко зменшується до 10 – 12 кілометрів. Хоча й це не мало, враховуючи що така відстань дозволяє вражати важку броньовану техніку ворога з місць, де оператора пуску не видно.

10 – 12 кілометрів – це невелика відстань для фронту, але просто недосяжна дистанція для танка. Тож для ураження важких броньованих цілей цього більш ніж достатньо.

І звичайно ж, не потрібно забувати, що ракеті не треба бачити ціль. Це ще один суттєвий плюс цього пускового комплексу. Адже саме ця опція робить Brimstone ефективним снарядом в боротьбі проти наземних цілей.

Оператору достатньо знати лише приблизний напрямок, де може перебувати ворожа техніка. А далі залишиться лише вказати яку саме ціль треба знищити. Так, ракету можна запрограмувати на конкретну мішень.

Наприклад, вказати, що серед скупчення ворожої бронетехніки знищити потрібно тільки танк Т-80. І ракета летітиме в пошуках конкретно цієї моделі танка. В пусковому комплексі 3 таких ракети – для кожної з них можна визначити окрему ціль.

Як саме ракета знищує цілі

Після визначення цілей снаряд за лічені секунди покине пускову установку й перейде в бойовий режим, який складається з трьох етапів.

Під час першого ракета буде шукати свою мішень. Вона летітиме в зазначений район і баражувати у повітрі поки не побачить те, що вказав оператор. Як тільки системи снаряда ідентифікують потрібний об'єкт, ракета переходить до другого етап – захоплення. Під час нього цифрові системи фіксують ворожу мішень. Вони прораховують швидкість, напрямок руху, балістичні обрахунки й фіксують ціль так, щоб вона не зникла з поля зору ракети. Лише після цього снаряд переходить до третього етапу – знищення.

Це був приклад роботи лише одного комплексу. Тобто трьох ракет. Однак, всі ці пускові установки між собою можуть взаємодіяти. Це перетворює Brimstone у смертоносний град з вогню в якому кожен снаряд битиме чітко по своїй цілі.

Заховатися ворогу вже не вийде

Саме тому ракета може завдавати удару з хірургічною точністю і при цьому практично не завдавати шкоди стороннім об'єктам. Це точковий удар, який гарантує 100% знищення техніки. Завдяки такому підходу снаряд можна скерувати на техніку, що ховається в укриттях, прикривається цивільною інфраструктурою чи намагається заховатися у дворах житлових будинків.

Коли працює Brimstone – заховатися ворогу вже не вийде.

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А якщо оператор цього комплексу хоче на 100% бути впевненим у тому, що ціль точно буде знищена, він може запрограмувати всі три ракети на одну мішень. У цьому випадку снаряди один за одним завдаватимуть удари. Пережити навіть один удар не вдавалося ще жодному танку, тож за потрійний удар говорити навіть не доводиться. Жодна чинна сьогодні броньована техніка просто немає такої броні, яка могла б витримати такий залп.

В межах стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ЗСУ змогли отримати зброю, здатну класти на лопатки будь-який російський танк.

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