До прикладу, армія окупантів вистрілює до півтори тисячі снарядів на 1 квадратний кілометр. Звичайно, з появою HIMARS на озброєнні ЗСУ кількість пострілів стала значно меншою. Але для протидії самих лише HIMARS недостатньо.

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Для ведення контрбатарейної боротьби потрібно мати далекобійні артилерійські установки. Тож в рамках стратегічного партнерства України зі США та західними союзниками, українські артилеристи отримали на озброєння САУ Zuzana 2.

Що відомо словацьку САУ

Zuzana 2 – це словацька самохідна артилерійська установка, що є однією з найбільш далекобійних артилерійських систем у світі. Вона може діставати до ворога на відстані до 40 кілометрів. При цьому, Zuzana робить 6 пострілів на хвилину, а її колісна база дозволяє швидко переміщатися з однієї позиції на іншу. Ця сучасна та практично автономна зброя створена, щоб перемагати.

Це відносно нова артилерійська система, її розробкою почали займатися лише у 2009-му році. На озброєння армії Словаччини Zuzana поставили у 2021. Увесь цей час її випробовували, модифікували та доукомплектовували, оснащуючи різноманітними системами.

Zuzana 2 – ефективні артилерійські установки для боротьби з ворогом / Фото Ozbrojené Sily SR

Результат виправдав очікування. Словакам вдалося створити практично ідеальну артилерійську установку. Поєднання сучасних цифрових технологій та простоти у використанні зробили її недешевим задоволенням. Ціна за одиницю починається від 6 мільйонів євро.

На що здатна Zuzana 2

Zuzana 2 має безліч переваг. Серед них – автоматичне перезаряджання, яке підвищує темп стрільби. Особливої уваги заслуговує бортовий комп'ютер цієї САУ, адже він дозволяє не лише швидко наводитися на ціль, а й працювати з цифровими картами, обмінюватися даними з іншими САУ такого ж типу і самостійно обчислювати погодні умови. Усе це відбувається за лічені секунди.

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І це лише ті характеристики та технології, про які можна дізнатися з відкритих джерел. Дуже багато всього не розголошують на загал, адже це – нова зброя, і поєднання унікальних технологій в ній потрібно тримати в секреті.

В розробці цієї артилерійської установки словаки застосували доволі цікавий підхід. Вона майже повністю автоматизована. Однак, якщо автоматика вийде з ладу, зброю можна перевести у ручний режим роботи. Наприклад, за одну хвилину гармата видає 6 пострілів. З ручним перезаряджанням цей показник скоротиться до 2-х.

Як працюють словацькі САУ Zuzana 2: дивіться відео

Але головне – не темп стрільби, а можливість перебрати керування на себе. Це означає, що навіть у випадку несправностей, Zuzana 2 не покине вогневу позицію, а продовжить виконувати своє основне завдання – трощити ворога.

Башта Zuzana 2 обертається на 360 градусів, що є великою перевагою. На відміну від причіпних гаубиць, зокрема американських М777, словацьку систему не потрібно переставляти чи перевозити з місця на місце. З однієї точки може обстрілювати все довкола на відстані до 40 кілометрів.

При цьому компʼютерні системи гармати можуть випускати одразу кілька снарядів за різними траєкторіями, але в кінцевому результаті – вони одночасно вразять ціль. Це потрібно для того, щоб дезорієнтувати ворога і не дати йому зрозуміти, звідки ведеться вогонь. Так росіянам буде важче зрозуміти, де саме стоїть українська артилерія.

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Технічні характеристики та оснащення

Zuzana 2 може працювати з будь-яким снарядами натівського калібру – 155 міліметрів, зокрема й з керованими GPS-системами М982 Excalibur, які можуть влучати в ціль з точністю до 4-х метрів.

Zuzana 2 під час роботи / Фото Ozbrojené Sily SR

Великим плюсом цієї САУ є те, що вона здатна комбінувати боєприпаси. До прикладу – спочатку стріляти навісною траєкторією фугасними снарядами великої дальності, а далі протитанковими снарядами. Так можна працювати прямим наведенням, тобто цю Zuzana 2 можна використовувати як танк. В цьому допомагають автоматизована система обрахунків та особливості конструкції.

Також словаки обладнали цю САУ тепловізійним прицілом та різноманітними приладами нічного бачення, що означає, що працювати з неї можна в будь-який час доби. Це потрібно на випадок стрільби прямим наведенням. У такому режимі прицільний вогонь можна вести на дистанції до 5,5 кілометра.

Технічні характеристики САУ:

калібр – 155 міліметрів,

дальність стрільби – до 40 кілометрів,

темп стрільби – 6 пострілів за першу хвилину та 5 у наступні,

екіпаж – 4 особи – командир, водій, навідник і заряджальник,

база – колісна 8х8,

маса – 32 тонни

максимальна швидкість – 80 кілометрів на годину,

запас ходу – 600 кілометрів.

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У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення росії на територію нашої країни, Zuzana 2 зʼявилися і в українських артилеристів. Вони ефективно використовують їх проти окупантів. Така зброя дозволяє ЗСУ протистояти російській агресії, розбиває не лише ворожу техніку, але й укріплені позиції загарбників, і звичайно ж – наближає перемогу України у війні проти росії.