У рамках стратегічного партнерства зі США, Збройні Сили України отримали нагоду попрацювати з RQ-20 Puma. Це легкий БПЛА-розвідник, якого можна запустити просто з руки – для того, щоб вилетіти, йому навіть не потрібен вітер.

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Що відомо про RQ-20 Puma

Розробкою безпілотника займалися в компанії AeroVironment, що спеціалізується на таких системах. Ця розробка є відносно новою. Перший політ дрон здійснив у 2007 році, а у 2008 вже почали поставки для США. З 2022 року ці дрони показують себе і в російсько-українській війні та допомагають ЗСУ ефективно протидіяти окупантам.

Українські аеророзвідники вже користуються RQ-20 Puma / Фото Армія Inform

Станом на сьогодні, компанія AeroVironment виготовила понад тисячу таких безпілотників. Ними користуються не тільки США, але й Британія та майже усі члени НАТО.

Коштує така пташка недешево – ціна стартує від 250 тисяч доларів. Але стільки варто заплатити за можливість бачити аж на 5 кілометрів вглиб ворога.

До того ж попри свою технологічність, дрон відносно легкий у ремонті. Виробник запевняє, що більшість запчастин можна полагодити в польових умовах за лічені хвилини.

Як працює безпілотник

Особливістю RQ-20 Puma є те, що дроном можна не лише керувати за допомогою спеціального пульта. Цей безпілотник вміє працювати самостійно, керуючись GPS-навігацією.

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Завдяки тому, що запуск RQ-20 Puma можна здійснити просто з руки – його можна відправляти на завдання не лише із землі, а й з вертольота та навіть з кораблів. Сучасні системи безпілотника дозволяють йому орієнтуватися в просторі й безперешкодно повертатися до місця, звідки здійснювався пуск – головне, аби там була станція, що передає сигнал.

Запуск безпілотника: дивіться відео



Підготувати дрон до запуску можна менше, ніж за 10 хвилин. Для цього потрібно встановити станцію та розпакувати його зі спеціального транспортного контейнера. До слова, у зібраному вигляді RQ-20 Puma стає меншим на 70%, що значно спрощує військовим його транспортування.

На що здатен БПЛА RQ-20 Puma

На борту RQ-20 Puma є 4 камери для спостереження за ситуацією. Дві камери оптичні, а дві – інфрачервоні, тож заховатися від його пильних очей не вийде.

Ця система називається Mantis i45N – двовісна, гідростабілізована, багатосенсорна система, яка поєднує в собі звичайні й тепловізійні камери. Кожна з них має 6-кратний зум, тож дрон помітить ворога і вдень, і вночі.

Як виглядає RQ-20 Puma / Фото Avions Legendaires

Технічні характеристики RQ-20 Puma:

довжина: 1,4 метра,

розмах крил: 2,8 метра,

злітна маса: від 5,9 кілограма,

двигун: 1 кінська сила,

максимальна швидкість: 83 кілометри на годину,

крейсерська швидкість: 37 кілометри на годину,

радіус дії: 15 кілометрів,

час у повітрі: 120 хвилин.

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Важливо, що дрон працює тихо, не вимагає багато часу для запуску, а завдяки камерам, дає змогу побачити навіть найбільш замаскованих ворогів. Саме цим він дуже припав до душі американським спецпризначенцям.

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RQ-20 Puma на озброєнні України

Відколи на початку "нульових" почалася антитерористична ера протистоянь ці дрони були чудовим рішенням, яке допомагало виявляти ворожі пастки. На війні, в класичному її розумінні, це дещо складніше. Російські військові, хоч і діють терористичними методами, але на відміну від терористів використовують РЕБ на фронті. А це значно ускладнює процес аеророзвідки для наших захисників.

Попри це, за допомогою RQ-20 Puma можна закривати потреби батальйонів і навіть флоту. Тим паче, що ЗСУ вже знайомі з такою системою, адже RQ-20 Puma створили на базі RQ-11 Raven, який наші воїни використовували в зоні АТО/ООС.

Американські безпілотники RQ-20 Puma в Україні: дивіться відео

Українські військові отримали дрони, які допоможуть швидко й ефективно знаходити російських військових та їхні вогневі позиції, у рамках стратегічного партнерства США та України. У сьогоднішній війні дрони – це те, чого дуже потребують наші воїни, адже часто саме ці пристрої стають очима оборонців. А технологічні можливості, які має ​​RQ-20 Puma гарантують, що російські окупанти не сховаються від ЗСУ ані вдень, ані вночі.