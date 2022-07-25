MQ-1C Grey Eagle – це середньовисотна безпілотна авіаційна система від американської компанії General Atomics. Її розробили для американських командос, аби ті могли використовувати їх у своїх спецмісіях.

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Розробка відносно нова – система зʼявилася у 2005-му році, а в експлуатацію її ввели після 2010-х. США активно користувалися цим дроном в Іраку, країнах Африки та під час своїх антитерористичних місій.

MQ-1C Grey Eagle вражає своєю потужність / Фото General Atomics

MQ-1C Grey Eagle має більше ніж 8 метрів у довжину. Розмах його крил – 17 метрів, а заввишки ця пташка перевалює за 2 метри. Максимальне навантаження – понад півтори тонни. При цьому він може розвивати швидкість до 309 кілометрів на годину. БПЛА підіймається на висоту у майже 9 кілометрів, а в повітрі може перебувати до 25 годин.

Як виглядає MQ-1C Grey Eagle: дивіться відео

Озброєння цього монстра заслуговує окремої уваги. MQ-1C Grey Eagle може нести на собі 3 види снарядів. Перший – AGM-114 Hellfire. Це 50-кілограмові ракети з лазерним або радіолокаційним самонаведенням. Їх використовують для ураження броньованої техніки.

Другий тип – GBU-44/B Viper Strike. Це 22-кілограмова плануюча бомба з напівактивною системою наведення, яка здатна бити з відстані у 10 кілометрів і при цьому знищувати важку броньовану техніку ворога.

Третій тип озброєння БПЛА – AIM-92 Stinger. Це авіаційна версія ПЗРК Stinger, які вже показали себе в бою проти окупантів. Таку зброю використовують для атак на гелікоптери, а у деяких випадках вражати можна навіть літаки.

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Безпілотники MQ-1C Grey Eagle у дії: дивіться відео


Крім того, MQ-1C Grey Eagle оснащені системою NERO. Вона дозволяє вести радіолокаційну боротьбу і забезпечує ефективну підтримку наземних підрозділів з повітря. Такі системи як NERO можуть глушити радіоелектронні системи противника навіть за межами видимості.

Датчики цього безпілотника можуть сканувати місцевість та аналізувати її на наявність змін. Цифрові системи накладають одне зображення території на інше і показують диспетчеру або оператору відмінності. Сканування настільки деталізоване, що можна помітити не лише нові укріплення, а навіть сліди шин чи саморобні вибухові пристрої.

Попри те, що MQ-1C Grey Eagle має безліч сучасного озброєння і використовується для полювання на ворога, він збирає і багато розвідінформації, що робить його універсальним інструментом практично у будь-якому протистоянні. Розвідувальні можливості цієї пташки забезпечують оптична прицільна станція, тепловізійний, телевізійний і лазерний канали.

Ці безпілотники – шалена загроза для ворога / Фото General Atomics

Крім того, спеціальний радар із синтезованою апертурою дозволяє бачити цілі навіть через хмари. І все це на висоті у майже 9 кілометрів, що робить дрон практично невразливим для більшості російських засобів ППО.

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Процес навчання на таких дронах займає місяці та залежить від видів і типів озброєння, які йдуть разом із цими безпілотними системами. Його запуск і зберігання вимагають сучасної наземної інфраструктури. А от керувати цим БПЛА можна з будь-якої точки планети. Головна умова – доступ до супутникового звʼязку.

MQ-1C Grey Eagle – це сучасний, швидкий та неймовірно ефективний безпілотник, який поєднує в собі точність, технологічність і нереальну потужність. Шанси пережити напад такого хижака – дорівнюють нулю.