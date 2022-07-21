Американські "Паладіни" популярні в усьому світі
САУ М109 Paladin є однією з найпопулярніших у США, хоч і розроблена ще у 60-х роках минулого століття. Американські військові використовували цю зброю практично у всіх війнах, починаючи з В'єтнамської. А зараз вона ефективно показує себе і в Україні.
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Крім того, М109 Paladin вважаються наймасовішими артилерійськими системами у світі. Вони стоять на озброєнні 40-ка країн і мають безліч модифікацій: як американських, так і тих держав, які придбали собі це озброєння.
Американська САУ М109 Paladin / Фото АрміяInform
Загалом, різноманітних модифікацій та покращень є щонайменше 11, і кожна з них має свою далекобійність та характеристики. У цьому випуску "Зброї перемоги" ми розповідаємо про базову – американську версію М109 Paladin.
"Паладіни" у дії: дивіться відео
Де та як використовують САУ М109 Paladin
"Паладін" має автоматизовану систему управління вогнем, оптичний приціл з 4-кратним зумом, панорамний приціл та компʼютерні системи, які допомагають в балістичних розрахунках. З озброєння тут стандартний 12-міліметровий кулемет, але завдяки універсальності САУ, можна встановити різні кулемети.
Цифрова система управління вогнем чудово комбінується з баштою, яка обертається на 360 градусів. Загалом, М109 Paladin – це не далекобійна зброя. Її варто використовувати у поєднанні з іншими артилерійськими знаряддями.
До прикладу, у той час, коли французькі CAESAR чи словацькі Zuzana 2 бʼють на 40 кілометрів, здійснюють контрбатарейну боротьбу і нищать далекобійні ударні системи рашистів, "Паладіни" вогнем підтримують наступ піхоти та трощать укріплені позиції ворога.
Як використовують САУ "Паладін": дивіться відео
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На що здатні М109 Paladin
М109 Paladin має гусеничну базу, завдяки якій може долати перешкоди, непосильні для більшості САУ на колесах. Долає нахили у 30 градусів, а насипи – у 60. Абсолютно легко вона може подолати півметрову стіну, майже 2 метровий рів, а за наявності додаткового обладнання – навіть метровий брід.
Сучасні системи цієї артилерійської установки дозволяють їй визначати положення гармати за допомогою супутників. Завдяки цьому М109 Paladin обмінюється даними із центром управління вогнем батареї в автоматичному режимі. Простими словами, приїхавши на позицію, М109 Paladin буде готова до бою всього за 30 секунд.
"Паладіни" потужно дають відсіч ворогу / Фото Autobild
Броня САУ захищає її від куль стрілецької зброї та осколків артилерії – це стандартна броня для таких артилерійських систем.
Тактико-технічні характеристики САУ:
- 6 людей в екіпажі – командир, водій, навідник, помічник та 2 заряджальники,
- дальність стрільби – 18 – 30 кілометрів,
- темп стрільби – 3 – 6 пострілів на хвилину,
- вага – 27,5 тонн,
- максимальна швидкість – 56 кілометрів на годину.
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Чому "Паладіни" важливі для України
Завдяки 155-му калібру ЗСУ точно не матимуть дефіциту боєприпасів, адже уся отримана Україною артилерія – натівського зразка. Це означає, що припаси від "Цезарів", "Сюзани 2" чи М777 є взаємозамінними.
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Військові аналітики впевнені, що саме "Паладіни" стануть якісними замінниками радянських артилерійських систем, якими користуються в ЗСУ. Чи справдяться ці прогнози – стане зрозуміло вже після перемоги України. Але вже зараз можна стверджувати, що М109 Paladin дуже ефективно перемішують ворогів з землею.
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