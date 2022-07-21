Американские "Паладины" популярны во всем мире

САУ М109 Paladin является одной из самых популярных в США, хотя и разработана еще в 60-х годах прошлого века. Американские военные использовали это оружие практически во всех войнах, начиная с Вьетнамской. Сейчас оно эффективно показывает себя и в Украине.

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Кроме того, М109 Paladin считаются самыми массовыми артиллерийскими системами в мире. Они стоят на вооружении 40 стран и имеют множество модификаций: как американских, так и тех государств, которые приобрели себе это вооружение.

Американская САУ М109 Paladin / Фото АрмияInform

В общем, разнообразных модификаций и улучшений по меньшей мере 11, и каждая из них имеет свою дальнобойность и характеристики. В этом выпуске "Оружия победы" мы рассказываем о базовой – американской версии М109 Paladin.

"Палладины" в действии: смотрите видео

Где и как используют САУ М109 Paladin

"Паладин" имеет автоматизированную систему управления огнем, оптический прицел с 4-кратным зумом, панорамный прицел и компьютерные системы, помогающие в баллистических расчетах. Из вооружения здесь стандартный 12-миллиметровый пулемет, но благодаря универсальности САУ, можно установить разные пулеметы.

Цифровая система управления огнем отлично сочетается с башней, которая вращается на 360 градусов. В общем, М109 Paladin – это не дальнобойное оружие. Его следует использовать в сочетании с другими артиллерийскими орудиями.

К примеру, в то время, когда французские CAESAR или словацкие Zuzana 2 бьют на 40 километров, осуществляют контрбатарейную борьбу и уничтожают дальнобойные ударные системы рашистов, "Палладины" огнем поддерживают наступление пехоты и крушат укрепленные позиции врага.

Как используют САУ "Паладин": смотрите видео

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На что способны М109 Paladin

М109 Paladin имеет гусеничную базу, благодаря которой может преодолевать препятствия, непосильные для большинства САУ на колесах. Одолевает наклоны в 30 градусов, а насыпи – в 60. Совершенно легко она может преодолеть полуметровую стену, почти 2 метровый ров, а при наличии дополнительного оборудования – даже метровый брод.

Современные системы этой артиллерийской установки позволяют ей определять положение пушки с помощью спутников. Благодаря этому М109 Paladin обменивается данными с центром управления огнем батареи в автоматическом режиме. Простыми словами, приехав на позицию, М109 Paladin будет готова к бою всего за 30 секунд.

"Палладины" мощно дают отпор врагу / Фото Autobild

Броня САУ защищает ее от пуль стрелкового оружия и осколков артиллерии – это стандартная броня для таких артиллерийских систем.

Тактико-технические характеристики САУ:

6 человек в экипаже – командир, водитель, наводчик, помощник и 2 заряжателя,

дальность стрельбы – 18 – 30 километров,

темп стрельбы – 3 – 6 выстрелов в минуту,

вес – 27,5 тонн,

максимальная скорость – 56 километров в час.

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Почему "Паладины" важны для Украины

Благодаря 155-му калибру в ВСУ точно не будет дефицита боеприпасов, ведь вся полученная Украиной артиллерия – натовского образца. Это означает, что припасы от "Цезарей", "Сюзаны 2" или М777 взаимозаменяемы.

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Военные аналитики уверены, что именно "Палладины" станут качественными заменителями советских артиллерийских систем, которыми пользуются в ВСУ. Сбудутся ли эти прогнозы – станет ясно уже после победы Украины. Но уже сейчас можно утверждать, что М109 Paladin очень эффективно перемешивает врагов с землей.

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