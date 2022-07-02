Его можно использовать для поиска людей под завалами, патрулирования территории, а в отдельных случаях даже для разведки. Робот Spot Arm уезжает в Украину.

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Как робот Spot Arm будет помогать Украине

На украинской территории Spot Arm будет работать над уничтожением минометных и кассетных неразорванных боеприпасов. Для начала его опробуют в Киевской области. В частности, в местах, где раньше побывали российские оккупанты.

С помощью роботизированной руки Spot Arm будет перетаскивать снаряды в специально отведенные места для дальнейшего обезвреживания.



Робот Spot Arm будет помогать Украине / Фото Boston Dynamics

Характеристики Spot Arm

Этого робота в 2018 году создала американская компания Boston Dynamics. Таких собак используют в армии США, чтобы дистанционно заниматься разминированием территорий. Аналогичную роль Spot Arm будет играть и в Украине.

Робот может переносить грузы весом до 14 кг. В то же время сама роботизированная рука способна поднимать максимальную нагрузку в 4 килограмма.

Любопытно! Spot Arm имеет камеру, передающую изображение в разрешении 4К. Обзор – на 360 градусов. В то же время роботом можно управлять как со специального планшета, так и оставить его для автономной работы.

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Робот Spot Arm двигается со скоростью 6 километров в час. Все равно легко он преодолевает разные препятствия: камни, лестницы, насыпи и даже перекладины.

Робот умеет ползать, ложиться, бегать, прыгать и даже разворачиваться на месте. В лапах Spot Arm – 12 электроприводов, которые дарят ему такую маневренность. В то же время, камеры и сенсоры обеспечивают анализ местности. Так робот определяет, куда ему нужно двигаться дальше.

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Каковы преимущества робота

Интересный факт о передвижении Spot Arm: помимо камер и разнообразных датчиков, робот использует одометрию. Это данные о движении электроприводов. Собственно, сами датчики формируют проприоцепцию человека – ощущение положения тела в пространстве.

Современные технологии в сочетании с особой конструкцией этого робота делают его не просто маневренным, но и обеспечивают ему работу практически в любых метеоусловиях.

Обратите внимание! Spot Arm может выполнять задания и в минус 20 градусов и даже в плюс 45 градусов. В автономном режиме работы заряда хватает на полтора часа.



Spot Arm может выполнять задания в разных условиях / Фото Boston Dynamics

Учитывая, что российские оккупанты минируют территорию Украины и непрерывно поливают украинскую землю снарядами, многие из которых так и не разрываются, нам пригодится любая помощь, связанная с разминированием.

Все потому, что это очень опасный, сложный и длительный процесс. Если у нас есть шанс минимизировать потери среди пиротехников и саперов, пусть частично используя для этого роботов, то таким шансом обязательно нужно воспользоваться.