На что способна сверхточная пушка Panzerhaubitze 2000

Пушка стреляет на 30 – 36 километров, и это работа обычными снарядами. При использовании активно-реактивных боеприпасов дальность переваливает за 50. А это уже рекорд для таких стволов.

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Пушка производит 10 выстрелов в минуту. Такая система стоит на вооружении Нидерландов, Италии, Венгрии, Хорватии, Греции и Литвы.

Для обслуживания этой пушки нужно всего 5 человек. Весит она почти 56 тонн, при этом может развивать скорость до 60 километров в час, а запас хода составляет 420 километров.

Эта САУ может передвигаться даже в воде

Гусеничное шасси позволяет этому САУ передвигаться практически по любому участку фронта. Оно досталось ей от танка "Леопард 2". PzH 2000 может преодолевать рвы шириной до 3-хм метров, метровые стены и водные преграды до полутора метров.



Так выглядит сверхточная пушка Panzerhaubitze 2000 / Скриншот с видео

Кстати, масса очень большая как для такой САУ. Поэтому ее практически невозможно транспортировать самолетами. Однако это плата, которую приходится отдавать за хорошую броню этой пушки, ее маневренность и дальнобойность.

Броня PzH 2000 защищает от стрелкового оружия, артиллерийских осколков и кассетных боеприпасов. У экипажа САУ есть все необходимые для защиты или даже атаки орудия:

лазерные дальномеры,

ночные прицелы,

тепловизоры и пулемет.

Но наибольший плюс этого оружия – его технологичность. Пушка может координировать свои действия с батареей и при этом работать быстро. Из походного положения в боевое переходит всего за 3 минуты. И так же быстро собирается.

Без дозарядки одна пушка может перевозить 60 снарядов, 2 тысячи патронов к пулемету и разнообразные гранаты. Даже одна такая PzH 2000 – это солидное оружие. А батарея – это уже сокрушительная угроза для российских оккупантов.

Пушка выпустит снаряд точно в цель

Система управления огнем позволяет реализовать режим поражения одной цели одновременно 3 или 5 снарядами, благодаря внесению поправок при каждом выстреле. Бортовой компьютер машины сам рассчитывает траекторию полета и баллистические показатели для каждого боеприпаса.



Характеристики пушки PzH 2000 / Скриншот с видео

Благодаря автоматизированным системам эту артиллерийскую установку не нужно пристреливать. А это очень экономит время. Врагу так труднее сориентироваться. Оккупанты даже не успеют понять, где именно стоит PzH 2000, ведь первый выстрел полетит сразу в цель.

Обычно для обслуживания этой пушки нужно 2 человека, но в общей сложности в экипаже пять человек: командир, наводчик, механик и 2 заряжателя. Они необходимы на случай, если автоматизированные системы PzH 2000 выйдут из строя.

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Да и вообще PzH 2000 очень хорошо оборудована. Имеет полуавтоматическую систему зарядки и современные навигационные системы, позволяющие орудию быстро определить свою локацию, а соответственно – моментально навести цель.

Украина уже использует PzH2000 на фронте

Это достойное, современное и очень грозное оружие. И она сыграет свою важную роль в победе Украины.

К слову, ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что немецкие гаубицы Panzerhaubitze2000 уже отправили на фронт. На передовой также есть украинский экипаж, который научился использовать самоходную пушку-гаубицу.