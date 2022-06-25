На що здатна надточна гармата Panzerhaubitze 2000

Гармата стріляє на 30 – 36 кілометрів, і це робота звичайними снарядами. Під час використання активно-реактивних боєприпасів дальність перевалює за 50. А це вже рекорд для таких стволів.

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Гармата робить 10 пострілів за хвилину. Така ситема стоїть на озброєнні Нідерландів, Італії, Угорщини, Хорватії, Греції та Литви.

Для обслуговування цієї гармати потрібно всього 5 осіб. Важить вона майже 56 тонн, при цьому, може розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину, а запас ходу складає 420 кілометрів.

Ця САУ може пересувати навіть у воді

Гусеничне шасі дозволяє цій САУ пересуватися практично по будь-якій ділянці фронту. Воно дісталося їй від танка “Леопард 2”. PzH 2000 може долати рови шириною до 3-хм метрів, метрові стіни і водні перешкоди до півтора метри.



Так виглядає надточна гармата Panzerhaubitze 2000 / Скриншот з відео

До слова, маса дуже велика як для такої САУ. Через це її практично неможливо транспортувати літаками. Однак, це плата, яку доводиться віддавати за хорошу броню цієї гармати, її маневреність і далекобійність.

Броня PzH 2000 захищає від стрілецької зброї, артилерійських осколків та касетних боєприпасів. Екіпаж САУ має всі необхідні для захисту чи навіть атаки знаряддя:

лазерні далекоміри,

нічні приціли,

тепловізори і кулемет.

Та найбільший плюс цієї зброї – її технологічність. Гармата може координувати свої дії з батареєю і при цьому працювати швидко. Всього за три хвилини батарея з похідного положення переходить в бойове, і так само швидко збирається.

Без дозарядки одна гармата може перевозити 60 снарядів, 2 тисячі набоїв до кулемета і різноманітні гранати. Навіть одна така PzH 2000 – це солідна зброя. А батарея – це вже нищівна загроза для російських окупантів.

Гармата випустить снаряд точно в ціль

Система управління вогнем дозволяє реалізувати режим ураження однієї цілі одночасно 3-ма або 5-ма снарядами, завдяки внесенню поправок при кожному пострілі. Бортовий компʼютер машини сам вираховує траєкторію польоту та балістичні показники для кожного боєприпасу.



Характеристики гармати PzH 2000 / Скриншот з відео

Завдяки автоматизованим системам, цю артилерійську установку не потрібно пристрілювати. А це дуже економить час. Ворогу так важче зорієнтуватися. Окупанти навіть не встигнуть зрозуміти, де саме стоїть PzH 2000, адже перший постріл полетить одразу в ціль.

Зазвичай, для обслуговування цієї гармати потрібно 2 людини, але загалом в екіпажі пʼятеро осіб: командир, навідник, механік і 2 заряджальника. Вони потрібні на випадок, якщо автоматизовані системи PzH 2000 вийдуть з ладу.

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Та й загалом PzH 2000 дуже добре обладнана. Має напівавтоматичну систему заряджання та сучасні навігаційні системи, що дозволяють гарматі швидко визначити свою локацію, а відповідно – моментально навестися на ціль.

Україна вже використовує PzH2000 на фронті

Це гідна, сучасна і дуже грізна зброя. І вона точно зіграє свою важливу роль в перемозі України.

До слова, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що німецькі гаубиці Panzerhaubitze2000 вже відправили на фронт. На передовій також є український екіпаж, який навчився використовувати самохідну гармату-гаубицю.