Однак випробування засвідчили, що страждатимуть від них навіть танки. Усе завдяки точності, яку створили американські інженери.

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Що відомо про систему APKWS

Ця система називається APKWS. Це невеликий блок управління, який перетворює будь-яку некеровану 70-міліметрову ракету в хірургічно точний снаряд. Для інтеграції достатньо вставити блок між бойовою частиною ракети та її двигуном.



Ракета з системою APKWS / Скриншот з відео 24 каналу

США користувалися такими в Афганістані, а тепер Україна випробує їх в боротьбі з росіянами. Америка вже погодила передачу Україні готових снарядів, вартістю у майже 23 мільйони доларів. Один такий комплекс, який складається з ракети Hydra та APKWS, коштує 22 тисячі доларів.

Наразі це найдешевший варіант високоточного озброєння у своєму класі. Водночас броньовики та пускові установки російських військових коштують до 3 мільйонів доларів.

APKWS – це відносно нова розробка США й вони не дуже радо діляться нею зі своїми союзниками. За увесь час вони поставили всього 37 тисяч одиниць. Тепер список поповнила й Україна.

Чим вражають ракети з системою APKWS

Довжина цієї ракети майже 2 метри. Попри те, що її вага становить усього 15 кілограмів, вона дуже швидка – долає тисячу метрів на секунду. Завдяки лазерному наведенню ефективна дальність використання від 1,5 до 12 кілометрів.

У таких модифікованих високоточних ракет доволі цікавий механізм запуску. Як тільки снаряд покидає пускову установку, розправляються 4 крила. На кожному з них – передова оптика наведення на ціль, яка може зафіксувати мішень, щоб гарантовано завдати точного удару.

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Сучасні автоматизовані системи цієї ракети дозволяють їй знаходити не тільки статичні, але й рухомі мішені. Водночас неважливо, де саме перебуває ціль: на відкритій місцевості чи у схованці.

Пошук цілі відбувається вже у повітрі. Доки ракета перебуває в пусковій установці, оптика закрита, тож їй не страшний бруд, вода, пісок та інші фактори, що можуть вплинути на боєздатність всієї системи.

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Водночас її компактні габарити, легка вага й точність ураження дозволяють оснащувати такими ракетами гелікоптери, літаки, бронетранспортери, випускати їх зі звичайних пікапів і навіть користуватися дистанційно.

Однак загалом їх можна використовувати й з будь-якої платформи, що може випускати некеровані ракети діаметром 70 міліметрів. Зокрема, й із дронів.

Важливо! США також погодили для України БПЛА Puma, які мають на оснащенні програмне забезпечення, що працює в парі з APKWS.

Якими є переваги системи

Результативність APKWS говорить сама за себе. За 5 років випробувань вдалося досягти точності у 93% при запусках з нерухомих та поворотних платформ. Наразі це найточніший і найкращий показник серед ракет такого класу.



Ракети з системою APKWS точно вражають ціль / Скриншот з відео 24 каналу

У 2020 році ці ракети тестували для запусків з наземних платформ, як от пікапів та бронетранспортерів. Дослідження засвідчили неймовірний результат. Виявилося, що ці системи ефективні у боротьбі проти повітряних цілей. Особливо, коли мовиться про безпілотники.

Лазерне наведення APKWS та швидкість у тисячу кілометрів (а це швидше, ніж будь-який дрон чи безпілотник) дозволяють ракеті переслідувати й наздоганяти цілі. Їй навіть не обов'язково влучати в мішень. Вона може підірватися біля БПЛА, що так чи інакше призведе до пошкодження безпілотника.

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На тлі теперішньої війни, коли росіяни ховаються серед будинків цивільного населення й обстрілюють позиції ЗСУ з укриттів, високоточна зброя, яка б'є точково й без шкоди для навколишніх цілей, може зіграти визначну роль у цьому протистоянні.

Оператору навіть не потрібно бачити ціль. Достатньо випустити ракету, а далі вона все зробить сама. Найголовніше – вона завдасть хірургічно точного удару, який гарантує влучання у ворога.