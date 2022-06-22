Однако испытания показали, что будут от них страдать даже танки. Все благодаря точности, созданной американскими инженерами.

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Что известно о системе APKWS

Эта система называется APKWS. Это небольшой блок управления, превращающий любую неуправляемую 70-миллиметровую ракету. в хирургически точном снаряде. Для интеграции достаточно вставить блок между боевой частью ракеты и ее двигателем.



Ракета с системой APKWS / Скриншот из видео 24 канала

США пользовались такими в Афганистане, а теперь Украина испытает их в борьбе с россиянами. Америка уже согласовала передачу Украине готовых снарядов, стоимостью почти в 23 миллиона долларов. Один такой комплекс, состоящий из ракеты Hydra и APKWS, стоит 22 тысячи долларов.

Сейчас это самый дешевый вариант высокоточного вооружения в своем классе. В то же время, броневики и пусковые установки российских военных стоят до 3 миллионов долларов.

APKWS – это относительно новая разработка США и они не очень радушно делятся ей со своими союзниками. За все время они поставили всего 37 тысяч единиц. Теперь список пополнила и Украина.

Чем поражают ракеты с системой APKWS

Длина этой ракеты почти в 2 метра. Несмотря на то, что ее вес составляет всего 15 килограммов, она очень быстрая – преодолевает тысячу метров в секунду. Благодаря лазерной наводке эффективная дальность использования от 1,5 до 12 километров.

У таких модифицированных высокоточных ракет достаточно интересный механизм запуска. Как только снаряд покидает пусковую установку, расправляются 4 крыла. На каждом из них – передовая оптика наведения на цель, которая может зафиксировать мишень, чтобы гарантированно нанести точный удар.

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Современные автоматизированные системы этой ракеты позволяют ей находить не только статические, но и движущиеся мишени. В то же время неважно, где именно цель: на открытой местности или в тайнике.

Поиск цели происходит уже в воздухе. Пока ракета находится в пусковой установке, оптика закрыта, поэтому ей не страшна грязь, вода, песок и другие факторы, которые могут повлиять на боеспособность всей системы.

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В то же время компактные габариты, легкий вес и точность поражения позволяют оснащать такими ракетами вертолеты, самолеты, бронетранспортеры, выпускать их из обычных пикапов и даже пользоваться дистанционно.

Однако в целом их можно использовать с любой платформы, которая может выпускать неуправляемые ракеты диаметром 70 миллиметров. В частности, и из дронов.

Важно! США также согласовали для Украины БПЛА Puma, имеющие на оснащении программное обеспечение, работающее в паре с APKWS.

Каковы преимущества системы

Результативность APKWS говорит сама за себя. За 5 лет испытаний удалось добиться точности в 93% при запусках с неподвижных и поворотных платформ. Пока это самый точный и лучший показатель среди ракет такого класса.



Ракеты с системой APKWS точно поражают цель / Скриншот из видео 24 канала

В 2020 году эти ракеты тестировали для запусков с наземных платформ, таких как пикапы и бронетранспортеры. Исследования показали невероятный результат. Оказалось, что эти системы эффективны в борьбе против воздушных целей. Особенно когда речь идет о беспилотниках.

Лазерная наводка APKWS и скорость в тысячу километров (а это быстрее, чем любой дрон или беспилотник) позволяют ракете преследовать и догонять цели. Ей даже не обязательно попадать в мишень. Она может подорваться возле БПЛА, что так или иначе приведет к повреждению беспилотника.

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На фоне нынешней войны, когда россияне прячутся среди домов гражданского населения и обстреливают позиции ВСУ по укрытиям, высокоточное оружие, бьющее точечно и без ущерба для окружающих целей, может сыграть важную роль в этом противостоянии.

Оператору даже не нужно видеть цель. Достаточно выпустить ракету, а дальше она все сделает сама. Самое главное – она нанесет хирургически точный удар, гарантирующий попадание во врага.