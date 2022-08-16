В рамках стратегического партнерства с США Вооруженные Силы Украины получили возможность поработать с RQ-20 Puma. Это легкий БпЛА-разведчик, которого можно запустить прямо с рук – для того, чтобы вылететь, ему даже не нужен ветер.

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Что известно о RQ-20 Puma

Разработкой беспилотника занимались в компании AeroVironment, специализирующейся на таких системах. Эта разработка относительно новая. Первый полет дрон совершил в 2007 году, а в 2008 году уже начали поставки для США. С 2022 года эти дроны показывают себя и в российско-украинской войне и помогают ВСУ эффективно противодействовать оккупантам.

Украинские аэроразведчики уже пользуются RQ-20 Puma / Фото Армия Inform

По состоянию на сегодняшний день, компания AeroVironment изготовила более тысячи таких беспилотников. Ими пользуются не только США, но и Великобритания и почти все члены НАТО.

Стоит такая птичка недешево – цена стартует от 250 тысяч долларов. Но столько стоит заплатить за возможность видеть аж на 5 километров вглубь врага.

К тому же, несмотря на свою технологичность, дрон относительно легкий в ремонте. Производитель уверяет, что большинство запчастей можно починить в полевых условиях за считанные минуты.

Как работает беспилотник

Особенностью RQ-20 Puma является то, что дроном можно не только управлять с помощью специального пульта. Этот беспилотник умеет работать самостоятельно, руководствуясь GPS-навигацией.

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Благодаря тому, что запуск RQ-20 Puma можно осуществить прямо с рук – его можно отправлять на задачу не только с земли, но и с вертолета и даже с кораблей. Современные системы беспилотника позволяют ему ориентироваться в пространстве и беспрепятственно возвращаться на место, откуда производился пуск – главное, чтобы там была станция, передающая сигнал.

Запуск беспилотника: смотрите видео



Подготовить дрон к запуску можно менее чем за 10 минут. Для этого нужно установить станцию ​​и распаковать его из специального транспортного контейнера. К слову, в собранном виде RQ-20 Puma становится меньше на 70%, что значительно упрощает военным его транспортировку.

На что способен БпЛА RQ-20 Puma

На борту RQ-20 Puma есть 4 камеры для наблюдения за ситуацией. Две камеры оптические, а две – инфракрасные, так что спрятаться от его пристальных глаз не получится.

Эта система называется Mantis i45N – двухосная, гидростабилизированная, многосенсорная система, сочетающая в себе обычные и тепловизионные камеры. Каждая из них имеет 6-кратный зум, так что дрон заметит врага и днем, и ночью.

Как выглядит RQ-20 Puma / Фото Avions Legendaires

Технические характеристики RQ-20 Puma:

длина: 1,4 метра,

размах крыльев: 2,8 метра,

взлетная масса: от 5,9 килограмма,

двигатель: 1 лошадиная сила,

максимальная скорость: 83 километра в час,

крейсерская скорость: 37 километра в час,

радиус действия: 15 километров,

время в воздухе: 120 минут.

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Важно, что дрон работает тихо, не требует много времени для запуска, а благодаря камерам позволяет увидеть даже самых замаскированных врагов. Именно этим он очень пришелся по душе американским спецназначенцам.

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RQ-20 Puma на вооружении Украины

С тех пор как в начале "нулевых" началась антитеррористическая эра противостояний, эти дроны были отличным решением, помогавшим обнаруживать вражеские ловушки. На войне, в классическом ее понимании, это несколько сложнее. Российские военные, хоть и действуют террористическими методами, но в отличие от террористов используют РЭБ на фронте. А это значительно усложняет процесс аэроразведки для наших защитников.

Несмотря на это с помощью RQ-20 Puma можно закрывать потребности батальонов и даже флота. Тем более что ВСУ уже знакомы с такой системой, ведь RQ-20 Puma создали на базе RQ-11 Raven, который наши воины использовали в зоне АТО/ООС.

Американские беспилотники RQ-20 Puma в Украине: смотрите видео

Украинские военные получили дроны, которые помогут быстро и эффективно находить российских военных и их огневые позиции в рамках стратегического партнерства США и Украины. В сегодняшней войне дроны – это то, в чем очень нуждаются наши воины, ведь часто именно эти устройства становятся глазами защитников. А технологические возможности, которые имеет RQ-20 Puma, гарантируют, что российские оккупанты не скроются от ВСУ ни днем, ни ночью.