К примеру, армия захватчиков выстреливает до полутора тысяч снарядов на 1 квадратный километр. Конечно, с появлением HIMARS на вооружении ВСУ количество выстрелов стало значительно меньше. Но для противодействия одних только HIMARS недостаточно.

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Для ведения контрбатарейной борьбы необходимо иметь дальнобойные артиллерийские установки. В рамках стратегического партнерства Украины с США и западными союзниками, украинские артиллеристы получили на вооружение САУ Zuzana 2 .

Что известно о словацкой САУ

Zuzana 2 – это словацкая самоходная артиллерийская установка, являющаяся одной из самых дальнобойных артиллерийских систем в мире. Она может доставать до врага на расстоянии до 40 км. При этом Zuzana производит 6 выстрелов в минуту, а ее колесная база позволяет быстро перемещаться с одной позиции на другую. Это современное и практически автономное оружие создано, чтобы побеждать.

Это относительно новая артиллерийская система, ее разработкой начали заниматься только в 2009 году. На вооружение армии Словакии Zuzana поставили в 2021 году. Все это время ее испытывали, модифицировали и доукомплектовали, оснащая разнообразными системами.

Zuzana 2 – эффективные артиллерийские установки для борьбы с врагом / Фото Ozbrojené Sily SR

Результат оправдал ожидание. Словакам удалось создать практически идеальную артиллерийскую установку. Сочетание современных цифровых технологий и простоты в использовании сделали ее недешевым удовольствием. Цена за единицу начинается от 6 миллионов евро .

На что способна Zuzana 2

Zuzana 2 имеет множество преимуществ. Среди них – автоматическая перезарядка , повышающая темп стрельбы. Особого внимания заслуживает бортовой компьютер этой САУ, ведь он позволяет не только быстро наводить цель, но и работать с цифровыми картами, обмениваться данными с другими САУ такого же типа и самостоятельно вычислять погодные условия. Все это происходит в считанные секунды.

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И это только те характеристики и технологии, которые можно узнать из открытых источников. Очень много всего не разглашают в целом, ведь это – новое оружие, и сочетание уникальных технологий в нем нужно держать в секрете.

В разработке этой артиллерийской установки словаки применили интересный подход. Она почти полностью автоматизирована. Однако если автоматика выйдет из строя, оружие можно перевести в ручной режим работы . К примеру, за одну минуту пушка выдает 6 выстрелов. С ручной перезарядкой этот показатель сократится до 2-х.

Как работают словацкие САУ Zuzana 2: смотрите видео

Но главное – не темп стрельбы, а возможность взять управление на себя. Это значит, что даже в случае неисправностей, Zuzana 2 не покинет огневую позицию, а продолжит выполнять свою основную задачу – крушить врага.

Башня Zuzana 2 вращается на 360 градусов , что является большим преимуществом. В отличие от прицепных гаубиц, в частности, американских М777, словацкую систему не нужно переставлять или перевозить с места на место. С одной точки может обстреливать все вокруг на расстоянии до 40 километров .

При этом компьютерные системы пушки могут выпускать сразу несколько снарядов по разным траекториям, но в конечном итоге – они одновременно поразят цель. Это нужно для того, чтобы дезориентировать врага и не дать ему понять, откуда ведется огонь. Так россиянам будет труднее понять, где стоит украинская артиллерия.

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Технические характеристики и оборудование

Zuzana 2 может работать с любым снарядами натовского калибра – 155 миллиметров, в том числе с управляемыми GPS-системами М982 Excalibur, которые могут попадать в цель с точностью до 4-х метров.

Zuzana 2 во время работы / Фото Ozbrojené Sily SR

Большим плюсом этой САУ является то, что она способна комбинировать боеприпасы . К примеру – сначала стрелять навесной траекторией фугасными снарядами большой дальности, а затем противотанковыми снарядами. Так можно работать прямой наводкой , то есть эту Zuzana 2 можно использовать как танк. В этом помогают автоматизированная система расчетов и особенности конструкции.

Также словаки оборудовали эту САУ тепловизионным прицелом и разнообразными приборами ночного видения, что означает, что работать с ней можно в любое время суток. Это нужно на случай стрельбы прямой наводкой. В таком режиме прицельный огонь можно вести на дистанции до 5,5 км.

Технические характеристики САУ:

калибр – 155 миллиметров,

дальность стрельбы – до 40 километров,

темп стрельбы – 6 выстрелов за первую минуту и 5 в последующие,

экипаж – 4 человека – командир, водитель, наводчик и зарядчик,

база – колесная 8х8,

масса – 32 тонны

максимальная скорость – 80 километров в час,

запас хода – 600 километров.

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В 2022 году, с началом полномасштабного вторжения россии на территорию нашей страны, Zuzana 2 появились и у украинских артиллеристов. Они эффективно используют их против оккупантов. Такое оружие позволяет ВСУ противостоять российской агрессии, разбивает не только вражескую технику, но и укрепленные позиции захватчиков, и, конечно же, приближает победу Украины в войне против россии.