Окрім цього, у Польщі британські сили навчають українців, як використовувати британські зенітно-ракетні комплекси.

До теми Для захисту Європи Україні потрібні танки "Леопард", – Зеленський до парламенту Португалії

Що відомо про зброю, яку Британія виділила Україні:

Велика Британія погодилася надати Україні 120 броньованих машин , 80 з яких є захищеними мобільними машинами ( "Mastiff", "Husky" та "Wolfhound" ). За словами представників у британській армії, ці машини призначені для використання у "бойових цілях, бойовій підтримці та бойовій службі" і дають змогу безпечніше переміщувати військових до лінії фронту.

, 80 з яких є захищеними мобільними машинами ( ). За словами представників у британській армії, ці машини призначені для використання у "бойових цілях, бойовій підтримці та бойовій службі" і дають змогу безпечніше переміщувати військових до лінії фронту. Інші 40 машин призначені для бойової розвідки. Зокрема Spartan , який може перевозити чотирьох солдатів та екіпаж з трьох осіб, машини швидкої допомоги Samaritan , командирські броньовані машини Sultan та броньовані ремонтно-евакуаційні машини Samson .

, який може перевозити чотирьох солдатів та екіпаж з трьох осіб, машини швидкої допомоги , командирські броньовані машини та броньовані ремонтно-евакуаційні машини . Окрім цього, що британські сили у Польщі навчають українських військових використовувати зенітно-ракетний комплекс Starstreak та транспортні засоби Stormer.

Можу сказати, що зараз ми навчаємо українців у Польщі використанню засобів протиповітряної оборони, а у Великій Британії використанню бронетехніки,

– сказав Джонсон під час поїздки до Індії.

За словами джерел видання у Міністерстві оборони, навчання триває кілька тижнів. Переважно для того, щоб українці могли ознайомитися з доступними системами управління.

Представник Джонсона сказав, що це новий тип обладнання, тож цілком ймовірно, що українці не мали попереднього досвіду. Тож, за його словами, цілком розумно, що вони проходять необхідну підготовку.

Британія наголосила, що допомагає Україні лише у самозахисті

Офіційний представник Джонсона підкреслює, що навчання українців у Великій Британії не є ескалацією.

Що викликає ескалацію, то це дії Путіна та його режиму в Україні. Ми просто працюємо разом із нашими союзниками, щоб дати Україні найкращі інструменти для самозахисту,

– сказав він.

Тим часом – ТрО Харківщини тренується давати відсіч окупанту: дивіться відео