Если Украина все-таки получит ракеты ATACMS, тогда ВСУ получат возможность уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. Об этом 24 каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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США боятся ядерной войны

Волонтер отметил, что США не предоставляют ракеты ATACMS Украине из-за "возможной реакции России в виде ядерного удара". В то же время он добавил, что это совершенно не то же самое, что и "отговорки" Вашингтона по поставкам танков Abrams, якобы из-за того, что они "очень тяжелые".

Это совершенно разные плоскости проблем и разные типы вооружений, которые по-разному влияют на ход боевых действий. Танком вы не будете работать по территории РФ, временно оккупированных территориях Украины или временно оккупированных украинских территориях, которые уже Россия 8 лет считает своими. Танком вы не будете стрелять по Севастополю, а с ATACMS можете,

– объяснил Чмут.

По его словам, ракеты ATACMS могут коренным образом изменить ход войны.

"США в своей помощи Украине не намерены начинать ядерную войну в 2022 году. В любом проявлении: от тактического ядерного оружия до ранцевых зарядов", – добавил благотворитель.

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Согласование целей

Чмут отметил, что теоретическое согласование целей с США, чтобы Украина получила ракеты ATACMS, может происходить, однако здесь есть риски.

Нет гарантий, что Украина не решит "отработать" по Керчи и не нарушит эти договоренности. Я соглашаюсь с тем, что поставки ATACMS – это лишь вопрос времени, но это решение должно быть очень взвешенным и в самом деле: мы не должны из-за получения этой помощи ухудшить свое положение в войне,

– подчеркнул волонтер.

По его мнению, у Украины есть "десятки, если не сотни" целей для ATACMS на расстоянии от 120 до 300 километров.

"Эти цели постоянно появляются и всегда есть по чему работать на таких расстояниях. Даже не включая промышленные объекты и цели на территории России, если ограничиться Крымом или временно оккупированными украинскими территориями", – указал благотворитель.

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Не количеством, а качеством

Чмут заверил, что для ВСУ не имеет значения, какой из пяти видов ATACMS США могли бы предоставить Украине, поскольку ключевым является то, что такое оружие позволяет увеличить дальность поражения объектов врага более чем на 120 километров.

"Другой момент – что через моноблочную фугасную часть ATACMS наносит поражение по большим объектам и целям, по которым нельзя или неэффективно работать теми видами вооружения, которые есть сейчас у нас. Если мы говорим о "кассетных", то это возможность "накрывать" "плоскостные цели" так же на значительно большей дальности", – подчеркнул волонтер.

Он объяснил, что главным преимуществом ATACMS является повышение глубины эффективного огневого поражения противника. Для сравнения: "Точки-У" могли наносить удары противнику до 120 километров, "Смерчи" – до 70 километров, "Пионы" – до 47 километров, "Ураганы" – до 35 километров, "Грады" и остальные – около 20 километров.

Конечно, интересует не только дальность, но и мощность . Одно дело из HIMARS стрелять по мосту и выпустить туда 50 ракет, а совсем другое дело – пустить туда 2 ATACMS, которые его уничтожат. Через большую моноблочную боевую часть вы можете уничтожать большие объекты. Через "кассетную" боевую часть вы можете уничтожать "плоскостные" цели. Условно говоря: аэродром противника, скопление техники и т.п.

– резюмировал Чмут.

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