Однако возможность ядерных ударов зависит не только от Путина. Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян.
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Готовность в Кремле
Эксперт отметил, что возможность возможного применения ядерного оружия будет до последнего дня войны с Россией.
Это будет до момента, пока Путин решится или не решится на этот шаг. Эта ситуация малопрогнозируема, поскольку "предохранители", очевидно, "слетели". Поэтому я убежден, что Путин хочет и лично готов применить ядерное оружие,
– объяснил обозреватель.
По его словам, на сегодняшний день есть большие вопросы, есть ли институциональные "предохранители" в России, которые могут это предотвратить.
"Речь о тех людях, которые могут остановить Путина, если он захочет отдать этот приказ. Пока все выглядит так, что приказ о применении тактического ядерного оружия, вероятно, выполнят. По крайней мере, нет формальных предохранителей, которые могли бы этот процесс остановить", – добавил аналитик.
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Неформальные "предохранители"
Политолог подчеркнул, что в отношении ядерного оружия не все зависит исключительно от желания Путина.
Есть также и неформальные предохранители – здесь все плохо для Путина. Начиная с того, способно ли это оружие вообще взрываться, потому что оно хранилось на протяжении десятилетий с нарушениями норм и протоколов его хранения – не факт, что оно будет просто взрываться.
– указал Саакян.
Он заверил, что его слова базируются на мнении аналитиков, "которые непосредственно были причастны к этому процессу на протяжении 1990-х – 2000-х годов".
"Другой вопрос – вообще ли эта вертикаль сработает и на каком-то этапе не будет сбоя. Когда кто-то будет пытаться отсрочить это решение или не выполнить его. Это будет смертельным для России. Ряд режимов, занимающих условную позицию помощников или союзников России, – они будут вынуждены дистанцироваться от Кремля "на расстояние ядерного взрыва", – рассказал эксперт.
По его словам, это для Путина станет настоящей катастрофой.
"Такие "предохранители", я думаю, еще существуют. Иначе Путин уже пошел бы на этот шаг, не шел бы на мобилизацию и аннексию территорий – на все то, что вгоняет его в узкий коридор действий, чем он пытается поднять ставки, оттягивая момент ядерного шантажа и применения ядерного оружия", – отметил обозреватель.
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Что изменит ядерный удар
Саакян отметил, что у Путина пока нет полной готовности нанести ядерный удар.
"Если бы он имел гарантию, что проблем не будет – он уже ядерное оружие применил бы и даже об этом не говорил бы. Он просто ударил и потом сказал бы: "а теперь разговариваем". То, что он до сих пор не сделал этого, говорит о том, что полноценной готовности в России применить ядерное оружие нет, но никто сейчас не даст гарантии", – убежден аналитик.
Политолог заверил, что применение ядерного оружия изменит ситуацию в противоположную сторону для России.
Учитывая позиции Китая, Индии и других стран, могу предположить, что в случае применения ядерного оружия, Путину придется "сделать" минимум гражданских жертв. Это может быть либо в море, либо Змеиный, либо в самом худшем случае – удар по одному из мест дислокации ВСУ, которое далеко от гражданских, чтобы максимально оставить пространство для маневра для своих "полусоюзников".
– указал эксперт.
По его мнению, при других обстоятельствах этот ядерный взрыв будет иметь для Украины "трагические последствия", а для России – "катастрофические".
"Он подорвет этим взрывом саму Россию", – резюмировал Саакян.
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