Однак можливість ядерних ударів залежить не лише від Путіна. Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

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Готовність у Кремлі

Експерт зазначив, що ймовірність можливого застосування ядерної зброї буде до останнього дня війни з Росією.

Це буде до моменту, поки Путін наважиться або не наважиться на цей крок. Ця ситуація є малопрогнозованою, позаяк "запобіжники", очевидно, "злетіли". Тому я переконаний, що Путін хоче й особисто готовий застосувати ядерну зброю,

– пояснив оглядач.

За його словами, на сьогодні є великі питання, чи є інституційні "запобіжники" в Росії, які можуть цьому запобігти.

"Мова про тих людей, які можуть зупинити Путіна, якщо він захоче віддати цей наказ. Поки все виглядає так, що наказ про застосування тактичної ядерної зброї, ймовірно, виконають. Принаймні, немає формальних запобіжників, які могли б цей процес зупинити", – додав аналітик.

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Неформальні "запобіжники"

Політолог підкреслив, що щодо ядерної зброї не все залежить виключно від бажання Путіна.

Є також й неформальні "запобіжники" – тут все погано для Путіна. Починаючи з того, чи здатна ця зброя взагалі вибухати, тому що вона зберігалась впродовж десятиліть з порушеннями норм й протоколів її зберігання – не факт, що вона просто вибухатиме,

– вказав Саакян.

Він запевнив, що його слова базуються на думці аналітиків, "які безпосередньо були дотичними до цього процесу впродовж 1990-х – 2000-х років".

"Інше питання – чи взагалі ця вертикаль спрацює й на якомусь етапі не буде збою. Коли хтось намагатиметься відтермінувати це рішення або не виконати його. Це буде смертельним для Росії. Низка режимів, які займають умовну позицію помічників або союзників Росії – вони будуть змушені дистанціюватися від Кремля "на відстань ядерного вибуху", – розповів експерт.

За його словами, це для Путіна стане справжньою катастрофою.

"Такі "запобіжники", я думаю, ще існують. Інакше Путін вже пішов би на цей крок, не йшов би на мобілізацію та анексію територій – на все те, що вганяє його у вузький коридор дій, чим він намагається підняти ставки, відтягуючи момент ядерного шантажу й застосування ядерної зброї", – зауважив оглядач.

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Що змінить ядерний удар

Саакян зазначив, що Путін поки не має повної готовності зробити ядерний удар.

"Якщо він мав би гарантію, що проблем не буде – він вже ядерну зброю застосував би й навіть про це не казав би. Він просто вдарив й потім сказав би: "а тепер розмовляємо". Те, що він досі не зробив цього говорить про те, що повноцінної готовності у Росії застосувати ядерну зброю немає, але ніхто зараз не дасть гарантії", – переконаний аналітик.

Політолог запевнив, що застосування ядерної зброї змінить ситуацію в докорінно протилежний бік для Росії.

Зважаючи на позиції Китаю, Індії та інших країн, то можу припустити, що у разі застосування ядерної зброї, Путіну доведеться "зробити" мінімум цивільних жертв. Це може бути або в морі, або Зміїний, або в найгіршому випадку – удар по одному з місць дислокації ЗСУ, яке далеко від цивільних, щоб максимально залишити простір для маневру для своїх "напівсоюзників",

– вказав експерт.

На його думку, за інших обставин цей ядерний вибух матиме для України "трагічні наслідки", а для Росії – "катастрофічні".

"Він підірве цим вибухом саму Росію", – резюмував Саакян.

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