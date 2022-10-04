Об этом 24 каналу рассказал советник главы Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что хотел бы поблагодарить Кирилла Стремоусова, который является неким заместителем некоего гауляйтера.

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Сергей Братчук говорит, что накануне он дал классную наводку на Антоновский мост.

Мы благодарим тебя, Кирилл. Все равно нужно будет отсидеть в украинской тюрьме, но может какой-то год со срока уберут,

– говорит спикер Одесской ОВА.

По словам Братчука, насколько ему известно, все ракеты поразили точно цель и враждебная «пво» ничего не сбила. И, как говорится, Антоновский мост – опять все.

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