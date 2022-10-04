Про це 24 каналу розповів радник глави Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що хотів би подякувати Кірілу Стрємоусову, який є якимось заступником якогось гауляйтера.

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Сергй Братчук каже, що напередодні він дав класну наводку на Антонівський міст.

Ми тобі дякуємо, Кіріл. Все одно потрібно буде відсидіти в українській в’язниці, але може якийсь рік із терміну приберуть,

– каже речник Одеської ОВА.

За словами Братчука, наскільки йому відомо, всі ракети влучили точно в ціль і ворожа «пво» нічого не збила. І, як то кажуть, Антонівський міст – знову все.

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