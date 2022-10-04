Про це 24 каналу розповів радник глави Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що хотів би подякувати Кірілу Стрємоусову, який є якимось заступником якогось гауляйтера.
Читайте також "Міст стоїть": Хлань поглузував з того, як колаборант Стрємоусов старається заспокоїти населення
Сергй Братчук каже, що напередодні він дав класну наводку на Антонівський міст.
Ми тобі дякуємо, Кіріл. Все одно потрібно буде відсидіти в українській в’язниці, але може якийсь рік із терміну приберуть,
– каже речник Одеської ОВА.
За словами Братчука, наскільки йому відомо, всі ракети влучили точно в ціль і ворожа «пво» нічого не збила. І, як то кажуть, Антонівський міст – знову все.
Що відбувається на фронтах російської-української війни: дивіться відео
Що відомо про влучання ЗСУ по Антоніському мосту
- Антонівський міст важливий для окупантів, оскільки дозволяв перекидати сили з Криму та окупованих територій на лівому березі Дніпра – на правий. Починаючи з літа ЗСУ регулярно завдають ударів по мосту, руйнуючи його.
- У тимчасово окупованому Херсоні вдень 12 вересня знову сталася "бавовна". ЗСУ вкотре вдарили по Антонівському мосту. Це сталося після того, як окупанти "тестували" його.
- Ситуація на Херсонщині залишається вкрай складною. Там тривають бойові дії. Окрім того, окупанти намагаються відновити рух Антонівським мостом.