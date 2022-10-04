На сьогодні Україна може розглядати три можливі типи ракет, які можуть отримати українські військові від американських партнерів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Що може отримати Україна

Експерт запевнив, що США "точно дадуть" нові ракети Україні, але є виникає питання щодо їх типів та оперативності таких постачань.

Той перелік позицій щодо ракет, які ми заявили – він справді від 100 кілометрів й далі. Є три позиції, які ми можемо обговорити: це ракети ATACMS, нові американські ракети PrSM, а також ракети Tomahawk,

– пояснив він.

За його словами, ракетами ATACMS ЗСУ можуть завдавати ударів на відстані від 270 до 310 кілометрів, що залежатиме від їхньої модифікації. Ці ракети використовують платформи запуску HIMARS, MLRS та MARS – які ЗСУ вже мають на своєму озброєнні й працюють ними з ракетами m31, дальністю 85 кілометрів.

Щодо ракет PrSM, то це нова американська розробка, яка також може працювати на платформах HIMARS. Світан підкреслив, що у таких ракет заявлена дальність ​​від 499 кілометрів та більше.

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Оглядач додав, що також "обговорюється не один місяць" постачання ракет Tomahawk.

"На цю позицію натякав головком Залужний, який у листі перед останнім "Рамштайном" це підтвердив, що йдуть переговори про так звану "паритетну зброю" – тобто ракети рівня Tomahawk, з дальністю 2000 – 2500 кілометрів. Вони можуть діставати до Уралу, Уралвагонзаводу й до всіх промислових військових підприємств, які можуть бути вражені такими ракетами", – розповів полковник.

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Проблема носіїв

Фахівець зауважив, що у процесі постачання таких типів зброї важливо мати платформи носіїв ракет, з яких можна робити пуски.

Не всі ці ракети ще мають носії. Ракети ATACMS та PrSM можуть використовуватися, тому що у нас є пускові платформи HIMARS, MLRS та MARS. А ось Tomahawk в основному морського базування. Це основний вид її базування. Водночас існують наземні пускові установки, які призначені для пуску ракет з ядерним наповненням,

– вказав Світан.

На його думку, американська промисловість може пристосувати будь-яку пускову установку морського базування на тягачі, як це зробили раніше з ракетою Harpoon.

"Це також ракета морського авіаційного базування, її "приземлили" на пускову установку на шасі й, в принципі, ЗСУ дуже вдало її використовують. Приблизно схожий рівень підготовки може бути й у ракети Tomahawk. Тому я думаю, що весь перелік цих ракет передадуть. Будуть питання, але це зараз узгоджується між нашим Генштабом та Пентагоном", – переконаний експерт.

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Чи реально отримати Tomahawk

Оглядач вважає, що Україна може отримати ракети Tomahawk, але все залежатиме від того, що робитимуть далі росіяни.

Якщо вони зрозуміють, що нам передаватимуть Tomahawk, вони зменшать або повністю припинять ракетне ураження інфраструктури України. Я думаю, що це питання буде тоді загальмоване. Якщо ж росіяни й надалі "працюватимуть" своїми далекобійними ракетами, я думаю, що це може прискорити процес передачі Tomahawk Україні,

– зазначив полковник.

З його слів, все тому, що Tomahawk є "паритетною зброєю".

"Вона унеможливить нові пуски росіян, оскільки там розуміють, що буде два пуски у зворотний бік. Тобто ці "гойдалки" остудять російський запал й не дозволять працювати їм далекобійними ракетами по нашій території", – додав експерт.

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Потреби для ЗСУ

Фахівець констатував, що навіть без використання ракетних можливостей по території Росії, ці типи ракет відіграватимуть дуже велику роль.

"Зараз ЗСУ можуть ракетами m31 з HIMARS діставати на глибину фронту максимум до 50 – 70 кілометрів. Глибина фронту майже всюди понад 70 – 80 км: на Запоріжжі – до 150 кілометрів, на Донеччині – до 200 кілометрів. Тобто нам потрібні ракети, які можуть на всю глибину фронту ламати логістичні ланцюжки, командні пункти та склади", – резюмував Світан.

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