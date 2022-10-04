Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявила пані посол України в НАТО Наталя Галібаренко. Вона розповіла, що одне з перших обговорень членства України в НАТО відбудеться на рівні послів країн-членів Альянсу.

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Одне з перших обговорень вступу України в НАТО буде на рівні послів

Наталя Галібаренко не виключає, що друге обговорення перспективи членства України в Альянсі відбудеться вже на рівні міністрів оборони країн-членів НАТО.

Дискусія про наше майбутнє членство отримала формалізований характер. Тобто раніше це були якісь неофіційні обговорення в кулуарах. Тому, що офіційно не ставили це питання. Тепер це обговорення буде відбуватись в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях. Одне з перших обговорень буде на рівні послів, друге – я не виключаю, що відбудеться вже на рівні Міністрів оборони,

– сказала пані посол.

За словами Галібаренко, обговорення питання вступу України в НАТО на рівні міністрів відбудеться вже 12 – 13 жовтня у німецькому Рамштайні. Саме там відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн".

У контексті конкретного плану дій, то, як сказала Галібаренко, "м'яч на стороні НАТО". Вона пояснила, що після того, як заявка була офіційно передана, країни-члени мають попередньо провести обговорення заявки України та висловити свою позицію.

Україна подала заявку на вступ у НАТО: головне

30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що наша держава подає заявку на вступ до НАТО. Україну підтримали відразу 9 держав. Зокрема, спільну заяву опублікували:

президент Польщі Анджей Дуда;

президентка Словаччини Зузана Чапутова;

президент Чехії Мілош Земан;

президент Естонії Алар Каріс;

президент Латвії Егілс Левітс;

президент Литви Гітанас Науседа;

президент Північної Македонії Стево Пендаровський;

президент Чорногорії Міло Джуканович;

президент Румунії Клаус Йоганніс.

Натомість відповідну декларацію відмовився підтримати президент Болгарії. Водночас членство України в НАТО підтримало МЗС Канади.

Разом з тим, у США вважають, що процес вступу України в НАТО "потрібно розглядати в інший час". Також глава Пентагону Ллойд Остін та генсек НАТО Єнс Столтенберг заявили, що умовою членства України в НАТО є консенсус усіх членів Альянсу.

У Німеччині заявили, що підтримують рішення України стати частиною Альянсу, але теж наголосили, що остаточне рішення комплексне та зазначили, що є "певні вимоги".

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