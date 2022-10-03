У пресслужбі президента Болгарії повідомили, чому Радєв не приєднався до декларації, яку прийняли деякі країни Східної Європи. У Радєва зазначили, що президент підтримує інші позиції, які містяться у документі.

До теми Рішення ухвалюватимуть усі члени, – Столтенберг про вступ України у НАТО

У Болгарії побоюються залучення НАТО до війни в Україні

"Глава держави Румен Радєв не підписався під повним текстом декларації, прийнятої деякими країнами Східної Європи щодо членства України в НАТО. Президент підтримує інші позиції, які містяться у документі", – йдеться у повідомленні.

У представництві президента зазначили, що Болгарія є підписантом декларації саміту НАТО в Бухаресті 2008 року про майбутнє приєднання України до НАТО, але ця декларація "була ухвалена за абсолютно інших умов безпеки".

Військові дії на території України сьогодні вимагають, щоб її членство в Альянсі обговорювалося у повному складі Північноатлантичної ради та не призводило до ризику прямого залучення у війну країн НАТО,

– зазначають болгарські медіа.

У Радєва наголосили, що вступ України в НАТО має розглядатись після врегулювання конфлікту з Росією.

"Рішення про вступ України до НАТО має ухвалюватися лише після вироблення чітких параметрів мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною, які мають бути прийняті та реалізовані обома супротивними державами", – заявили у представництві президента Болгарії.

Що відомо про декларацію щодо вступу України до НАТО

Лідери 9 країн НАТО у Східній та Центральній Європі відреагували на спробу Росії анексувати українські території. Вони підтримали прагнення України вступити в НАТО

Спільну заяву опублікували:

президент Польщі Анджей Дуда;

президентка Словаччини Зузана Чапутова;

президент Чехії Мілош Земан;

президент Естонії Алар Каріс;

президент Латвії Егілс Левітс;

президент Литви Гітанас Науседа;

президент Північної Македонії Стево Пендаровський;

президент Чорногорії Міло Джуканович;

президент Румунії Клаус Йоганніс.

Як відомо, 30 вересня, коли російський диктатор Владімір Путін оголосив про рішення анексувати 4 області України, президент Володимир Зеленський повідомив, що наша держава подає заявку на вступ до НАТО.

Крім вище названих 9 держав, членство України в НАТО підтримало МЗС Канади. Натомість у США вважають, що процес вступу України в НАТО "потрібно розглядати в інший час".

Очільник Пентагону Ллойд Остін та генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосили, що умовою членства України в НАТО є консенсус абсолютно усіх членів Альянсу.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Берлін підтримує рішення нашої держави стати частиною Альянсу. Водночас вона наголосила, що остаточне рішення комплексне та зазначила, що є "певні вимоги".

Раніше – реакція країн світу на заявку України в НАТО: дивіться відео