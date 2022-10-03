В пресс-службе президента Болгарии сообщили, почему Радев не присоединился к декларации, которую приняли некоторые страны Восточной Европы. У Радева отметили, что президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе.

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"Глава государства Румен Радев не подписался под полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы по членству Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе", – говорится в сообщении.

В представительстве президента отметили, что Болгария является подписантом декларации саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году о будущем присоединении Украины к НАТО, но эта декларация "была принята при совершенно иных условиях безопасности".

Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в полном составе Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения в войну стран НАТО.

– отмечают болгарские медиа.

У Радева подчеркнули, что вступление Украины в НАТО должно рассматриваться после урегулирования конфликта с Россией.

"Решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято только после выработки четких параметров мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которые должны быть приняты и реализованы обоими противоборствующими государствами", — заявили в представительстве президента Болгарии.

Что известно о декларации о вступлении Украины в НАТО

Лидеры 9 стран НАТО в Восточной и Центральной Европе отреагировали на попытку России аннексировать украинские территории. Они поддержали стремление Украины вступить в НАТО

Общее заявление опубликовали:

президент Польши Анджей Дуда;

президент Словакии Зузана Чапутова;

президент Чехии Милош Земан;

президент Эстонии Алар Карис;

президент Латвии Эгилс Левитс;

президент Литвы Гитанас Науседа;

президент Северной Македонии Стево Пендаровский;

президент Черногории Мило Джуканович;

президент Румынии Клаус Иоганнис.

Как известно, 30 сентября, когда российский диктатор Владимир Путин объявил о решении аннексировать 4 области Украины, президент Владимир Зеленский сообщил, что наше государство подает заявку на вступление в НАТО.

Кроме вышеназванных 9 государств, членство Украины в НАТО поддержало МИД Канады. В США же считают, что процесс вступления Украины в НАТО "нужно рассматривать в другое время".

Глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнули, что условием членства Украины в НАТО является консенсус абсолютно всех членов Альянса.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин поддерживает решение нашего государства стать частью Альянса. В то же время она подчеркнула, что окончательное решение комплексно и отметила, что "определенные требования".

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