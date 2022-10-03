В пресс-службе президента Болгарии сообщили, почему Радев не присоединился к декларации, которую приняли некоторые страны Восточной Европы. У Радева отметили, что президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе.
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"Глава государства Румен Радев не подписался под полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы по членству Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе", – говорится в сообщении.
В представительстве президента отметили, что Болгария является подписантом декларации саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году о будущем присоединении Украины к НАТО, но эта декларация "была принята при совершенно иных условиях безопасности".
Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в полном составе Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения в войну стран НАТО.
– отмечают болгарские медиа.
У Радева подчеркнули, что вступление Украины в НАТО должно рассматриваться после урегулирования конфликта с Россией.
"Решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято только после выработки четких параметров мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которые должны быть приняты и реализованы обоими противоборствующими государствами", — заявили в представительстве президента Болгарии.
Что известно о декларации о вступлении Украины в НАТО
Лидеры 9 стран НАТО в Восточной и Центральной Европе отреагировали на попытку России аннексировать украинские территории. Они поддержали стремление Украины вступить в НАТО
Общее заявление опубликовали:
- президент Польши Анджей Дуда;
- президент Словакии Зузана Чапутова;
- президент Чехии Милош Земан;
- президент Эстонии Алар Карис;
- президент Латвии Эгилс Левитс;
- президент Литвы Гитанас Науседа;
- президент Северной Македонии Стево Пендаровский;
- президент Черногории Мило Джуканович;
- президент Румынии Клаус Иоганнис.
Как известно, 30 сентября, когда российский диктатор Владимир Путин объявил о решении аннексировать 4 области Украины, президент Владимир Зеленский сообщил, что наше государство подает заявку на вступление в НАТО.
Кроме вышеназванных 9 государств, членство Украины в НАТО поддержало МИД Канады. В США же считают, что процесс вступления Украины в НАТО "нужно рассматривать в другое время".
Глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнули, что условием членства Украины в НАТО является консенсус абсолютно всех членов Альянса.
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин поддерживает решение нашего государства стать частью Альянса. В то же время она подчеркнула, что окончательное решение комплексно и отметила, что "определенные требования".
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