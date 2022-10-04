Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина заявила госпожа посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко. Она рассказала, что одно из первых обсуждений членства Украины в НАТО состоится на уровне послов стран-членов Альянса.

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Одно из первых обсуждений вступления Украины в НАТО будет на уровне послов

Наталья Галибаренко не исключает, что второе обсуждение перспективы членства Украины в Альянсе состоится на уровне министров обороны стран-членов НАТО.

Дискуссия о нашем будущем членстве получила формализованный характер. То есть, раньше это были какие-то неофициальные обсуждения в кулуарах. Потому что официально не задавали этот вопрос. Теперь это обсуждение будет проходить в рамках Североатлантического совета на разных уровнях. Одно из первых обсуждений будет на уровне послов, второе – я не исключаю, что состоится уже на уровне Министров обороны,

– сказала госпожа посол.

По словам Галибаренко, обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО на уровне министров состоится уже 12-13 октября в немецком Рамштайне. Там состоится встреча в формате "Рамштайн".

В контексте конкретного плана действий, то, как сказала Галибаренко, "мяч на стороне НАТО". Она пояснила, что после того, как заявка была официально передана, страны-члены должны предварительно провести обсуждение заявки Украины и высказать свою позицию.

Украина подала заявку на вступление в НАТО: главное

30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что наше государство подает заявку на вступление в НАТО. Украину поддержали сразу 9 государств. В частности, совместное заявление опубликовали:

президент Польши Анджей Дуда;

президент Словакии Зузана Чапутова;

президент Чехии Милош Земан;

президент Эстонии Алар Карис;

президент Латвии Эгилс Левитс;

президент Литвы Гитанас Науседа;

президент Северной Македонии Стево Пендаровский;

президент Черногории Мило Джуканович;

президент Румынии Клаус Йоханнис.

Но соответствующую декларацию отказался поддержать президент Болгарии. В то же время членство Украины в НАТО поддержал МИД Канады.

Вместе с тем в США считают, что процесс вступления Украины в НАТО "нужно рассматривать в другое время". Глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что условием членства Украины в НАТО является консенсус всех членов Альянса.

В Германии заявили, что поддерживают решение Украины стать частью Альянса, но также подчеркнули, что окончательное решение комплексно и отметили, что есть "определенные требования".

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