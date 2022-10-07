The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Украины и Конгресса США информирует, что Украине нужны ракеты большой дальности, чтобы наносить удары по оккупированному Крыму, который Россия использует в качестве базы для запуска беспилотников иранского производства.

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Почему США отказываются предоставить Украине ATACMS

Об этом говорил военный атташе Украины в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий, не уточнив детали.

Нам нужны ракеты большой дальности для HIMARS. Следует поразить несколько целей на оккупированной украинской территории,

– сказал он.

Однако представители Пентагона и другие официальные лица США убеждают, что в Украине хватает других реактивных снарядов для американских РСЗО.

Высокопоставленное должностное лицо Пентагона Лора Купер заявила, что в США изучили потребности ВСУ на поле боя и пришли к выводу, что комбинации HIMARS и ракет GMLRS "достаточно".

Мы думаем, что они могут поразить подавляющее большинство целей, включая те, которые в Крыму. И для ясности: Крым – это Украина,

– сказала она.

В то же время представитель Конгресса рассказал, что "причиной, по которой мы (США – 24 канал) не даем им это оружие, является разногласия по нанесению ударов по целям в Крыму".

Еще одна причина нежелания США поставить ATACMS может состоять в слишком быстром сокращении запасов этих ракет. Корпорация Lockheed Martin производит около 400 ракет в год и, по словам людей знакомых с производством, может нарастить производство до 500 штук.

Представители Конгресса заявили, что предоставление Украине ATACMS может навредить военной готовности США. Вместе с тем в Пентагоне отказались сказать, сколько ракет ATACMS есть на вооружении США.

Справка. Ракеты дальнего действия ATACMS позволили бы Украине выйти за пределы радиуса ударов в 70 – 80 километров, который сейчас является максимальным для систем залпового огня М-142 HIMARS и М-270 MLRS, имеющихся в ВСУ. ATACMS в модификациях М-48 и М-57 могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Украина в сентябре попросила у США передать ATACMS

Издание The Wall Street Journal в сентябре информировало, что Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км. В октябре уже CNN сообщило, что Украина снова попросила у США ракеты ATACMS.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что ракеты ATACMS изменят картину фронта. По его словам, ракеты ATACMS, позволят Украине гораздо быстрее закончить войну.

Призыв Киева передать ATACMS вызвал истерику в Кремле. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что если США будут передавать Украине ATACMS, то перейдут "красную линию" и станут стороной конфликта.

4 октября госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Киев ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам. Речь идет о вооружении с более высоким радиусом действия, чем у систем залпового огня HIMARS.

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