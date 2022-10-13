Російська "міць" має властивість закінчуватися

І як би це дивно не звучало, але причиною цьому став дефіцит артилерії

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У росіян виникає дефіцит не лише боєприпасів, плече підвезення яких росте щодня, а й самої артилерії, яку російські окупаційні війська уже змушені вивозити з території Білорусі.

"Стратеги" зметикували

У цьому командування російських окупаційних військ ухвалило найтупіше, мій погляд, рішення. Використовувати як компенсацію артилерії авіацію.

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Насамперед вони застосовують ударні вертольоти, які методом кабрування імітують функції артилерії. Таке рішення, відповідно, сприяє різкому зростанню втрат серед російської авіації.

Що тут скажеш... З якого боку не подивися, а все в цьому чудово!

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