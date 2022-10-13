Російська "міць" має властивість закінчуватися
І як би це дивно не звучало, але причиною цьому став дефіцит артилерії.
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У цьому командування російських окупаційних військ ухвалило найтупіше, мій погляд, рішення. Використовувати як компенсацію артилерії авіацію.
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Насамперед вони застосовують ударні вертольоти, які методом кабрування імітують функції артилерії. Таке рішення, відповідно, сприяє різкому зростанню втрат серед російської авіації.
Що тут скажеш... З якого боку не подивися, а все в цьому чудово!
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