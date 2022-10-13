Российская "мощь" имеет свойство заканчиваться

И как бы это странно ни звучало, но причиной тому стал дефицит артиллерии

О главном Россия теряет свой кавказский "форпост"

У россиян возникает дефицит не только боеприпасов, плечо подвоза которых растет ежедневно, но и самой артиллерии, которую российские оккупационные войска уже вынуждены вывозить с территории Беларуси.

"Стратеги" сообразили

При этом командование российских оккупационных войск приняло самое тупое, на мой взгляд, решение. Использовать в качестве компенсации артиллерии авиацию.

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Прежде всего, они применяют ударные вертолеты, которые методом кабрирования имитируют функции артиллерии. Такое решение, соответственно, способствует резкому росту потерь среди российской авиации.

Что тут скажешь... С какого бока не посмотри, а все в этом прекрасно!

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