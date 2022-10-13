Прозрение не заставило себя ждать

Наличие военной базы в Гюмри, введение так называемых "миротворцев" в Нагорный Карабах – все это системная работа по обману армянского политического руководства со стороны Кремля.

Достойно внимания Российскому дракону отрубят голову в небе – а остальное мы отрежем сами в честном бою на земле

Предательская политика "двойных стандартов" России привела к тому, что Армения осталась один на один с Турцией и Азербайджаном в полноценном военном конфликте. В то же время Владимир Путин спокойно "торгует" интересами армянского народа, "сливая" официальный Ереван для получения индивидуальных преференций в переговорах с Реджепом Эрдоганом.

Три удара Кремлю ниже пояса

Недавняя встреча Никола Пашиняна с лидерами Турции, Азербайджана и Франции на саммите европейского сообщества в Праге не урегулирует проблемы для армянской стороны вопроса на лучших условиях, но сигнализирует о трех положительных для Украины тенденциях.

Первая – армяне поняли, что Россия – не партнер, а враг. "Российские миротворцы" использовались не для баланса позиций в Нагорном Карабахе, а исключительно для "торга" на руку Кремлю. Прекрасный знак, что на официальном уровне заговорили о необходимости поиска альтернативных форматов, без участия российских солдат.

При посредничестве Франции в Праге 6 октября было принято решение о создании специализированной миссии ЕС, которая будет заниматься мониторингом ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, а также будет работать над демаркацией границ.

Никол Пашинян пытается найти компромиссный вариант выхода из "нагорно-карабахского трека" без поддержки России. Выйдет ли у него? С точки зрения армянина – больше скепсиса, ведь Ереван подходит к переговорам со слабыми позициями, вызванными многочисленными и системными просчетами. Однако с точки зрения украинца – это успешный дипломатический шаг, демонстрирующий желание Армении выйти из-под сферы влияния России.

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Вторая – с высокой вероятностью в течение следующих двух лет Армения выйдет из ОДКБ. Да, Никол Пашинян пока не имеет возможности напрямую разорвать отношения с Владимиром Путиным. Однако встреча в Праге и предыдущее недовольство армянского военно-политического руководства свидетельствует о намерениях Еревана покинуть "союз", который нанес им больше вреда, чем оказал помощи. Вслед за отказом от участия в пророссийской организации безопасности Армения постепенно инициирует вывод российских войск и закрытие военной базы в Гюмри.

– с высокой вероятностью в течение следующих двух лет Армения выйдет из ОДКБ. Да, Никол Пашинян пока не имеет возможности напрямую разорвать отношения с Владимиром Путиным. Однако встреча в Праге и предыдущее недовольство армянского военно-политического руководства свидетельствует о намерениях Еревана покинуть "союз", который нанес им больше вреда, чем оказал помощи. Вслед за отказом от участия в пророссийской организации безопасности Армения постепенно инициирует вывод российских войск и закрытие военной базы в Гюмри. Третья – Россия окончательно теряет свое влияние на Кавказе. Армения не будет входить в "союзное государство" или что-нибудь подобное, а наоборот дистанцируется со временем от Москвы. Мощные позиции армянской диаспоры во Франции и США помогут армянскому руководству (действующему или новому) разорвать связи с российским режимом.

Восстановление пророссийских сил или возвращение их к власти в Армении теперь невозможно. В общественном смысле произошел окончательный "перелом": Россия – не партнер, а враг. И избавиться от этого врага нужно постепенно и поэтапно. Саммит в Праге задекларировал, что Армения ищет альтернативы в Париже и Вашингтоне, а Москва – давно за пределами армянского будущего.

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