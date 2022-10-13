Запоздавшая казнь зла
Здесь кто-то хихикал, когда я написал, что войну можно было закончить за три дня? Но ведь можно было.
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Злу нужно сразу рубить голову. Или отрезать яйца. А лучше – и то, и другое вместе. Очередность не имеет значения, важно отрезать.
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В шаге до приговора людоедам
Но если нам закроют небо хотя бы сейчас, это лишит россиян последнего преимущества – возможности безнаказанно наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре.
Дракону отрубят голову. А яйца ему мы отрежем самостоятельно. На земле. В честном бою.
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