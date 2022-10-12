Непосильная для убийц арифметика

Опыт военных операций НАТО позволяет сделать вывод, что для подавления способности к отражению агрессии у страны, сравнимой с Украиной, надо выпустить не менее 2 000 ракет. Это примерно такая же интенсивность, как 10 октября, но двадцать дней подряд.

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Однако следует учесть, что эти пресловутые "высокоточные" орудия террора чаще всего летят в район цели, а не в цель. Например, я догадываюсь, какой именно объект недоимперия пыталась поразить двумя ракетами, попавшими по парку Шевченко и перекрестку Владимирской и Победы. И это – совсем не СБУ. Но все равно ракеты легли в сотне метров от цели.

То есть для гарантированного попадания количество необходимых ракет следует удвоить. Однако украинская ПВО даже в нынешней конфигурации сбивает более 50% вражеских ракет. Соответственно, еще одно удвоение, и получается, что нужно примерно 8 000 ракет. Но такого количества по отношению к современным ракетам недоимперия не имела даже перед началом полномасштабной агрессии!

Поэтому я считаю, что в течение нескольких дней интенсивность ракетных ударов вернется к предыдущему уровню. А до конца октября кремлевские людоеды убедятся, что ракетный террор перелома в войне не обеспечивает. До конца ноября они поймут, что и могилизация в корявом исполнении россиянской власти тоже не заставит Украину сложить оружие и капитулировать.

Последний инструмент устрашения

Ни бомбардировка, ни "пушечное мясо" не обеспечат победы в неправедной агрессивной войне. Захватнической войне, развязанной без внятных причин и целей, фактически по прихоти старого маньяка, желающего утащить за собой в могилу как можно больше людей.

Потому что невозможно победить народ, борющийся за свободу и право на жизнь против орды рабов, одурманенной лживой пропагандой.

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И тогда у кремлевского фюрерка останется последний инструмент эскалации – удар тактическим ядерным оружием. Отмечаю: на сегодняшний день нет фактов реальной подготовки к применению ядерного оружия. Но это не значит, что они не появятся в обозримом будущем.

Кремлевский маньяк свое личное решение давно принял. Он когда-то заявлял: зачем нам мир, в котором не будет России? На самом деле, фраза фюрерка должна звучать: зачем мир, в котором не будет Путина? Он ведь сдохнет. От старости и болезней сдохнет. Причем скоро.

Остановить Путина – не фантастика

Остановить одержимого массового убийцу могут только активные превентивные действия Запада, в первую очередь США. Штаты реально способны в считанные дни атаковать оккупационные силы тысячами действительно высокоточных ракет, подведя черту под кровавыми кремлевскими потугами на мировую гегемонию.

Фюрерок должен точно, без всяких сомнений знать, своей ботоксной шкуркой чувствовать, что вся его "вторая в мире" армия и он сам будуту приравнены к нулю не после ядерного удара, а при первой попытке потянуться к красной кнопке.

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Но если коллективный Запад и дальше продолжит ограничиваться глубоким, пусть даже глубочайшим беспокойством, и отделываться единичными поставками современного вооружения, то ядерной катастрофы в центре Европы не избежать. При этом даже она победы чемоданно-какашечному ублюдку не принесет.

Пусть это и звучит пафосно, но миру пора равняться на Украину: меньше слов, больше победных дел.

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