Нпосильна для вбивць арифметика

Досвід військових операцій НАТО дозволяє зробити висновок, що для придушення здатності до відбиття агресії у країни, порівнянної з Україною, треба випустити щонайменше 2 000 ракет. Це приблизно така ж інтенсивність, як 10 жовтня, але 20 днів поспіль.

Цікаве Як республіка з крохмальними річками та картопляними берегами ненароком "здала" плани Лукашенка

Однак слід врахувати, що ці горезвісні "високоточні" знаряддя терору найчастіше летять у район цілі, а не в ціль. Наприклад, я здогадуюсь, який саме об'єкт недоімперія намагалася вразити двома ракетами, що влучили по парку Шевченка та перехрестю Володимирської та Перемоги. І це – зовсім не СБУ. Але все одно ракети лягли за сотні метрів від цілі.

Тобто для гарантованого влучання кількість необхідних ракет слід подвоїти. Проте українська ППО навіть у нинішній конфігурації збиває понад 50% ворожих ракет. Відповідно, ще одне подвоєння, і виходить, що потрібно приблизно 8000 ракет. Але такої кількості щодо сучасних ракет недоімперія не мала навіть перед початком повномасштабної агресії!

Тому вважаю, що протягом кількох днів інтенсивність ракетних ударів повернеться до попереднього рівня. А до кінця жовтня кремлівські людожери переконаються, що ракетний терор перелому у війні не забезпечує. До кінця листопада вони зрозуміють, що й могилізація у кострубатому виконанні російської влади теж не змусить Україну скласти зброю та капітулювати.

Останній інструмент залякування

Ні бомбардування, ні "гарматне м'ясо" не забезпечать перемоги у неправедній агресивній війні. Загарбницькій війні, розв'язаній без виразних причин і цілей, фактично за забаганкою старого маніяка, який бажає потягнути за собою в могилу якнайбільше людей.

Тому що неможливо перемогти народ, який бореться за свободу і право на життя проти орди рабів, одурманеної брехливою пропагандою.

Важливо Оскаженіла гебня хоче нас позбавити того, чого ніколи не бачила

І тоді у кремлівського фюрерка залишиться останній інструмент ескалації – удар тактичною ядерною зброєю. Наголошую: на сьогоднішній день немає фактів реальної підготовки до застосування ядерної зброї. Але це не означає, що вони не з'являться в найближчому майбутньому.

Кремлівський маніяк своє особисте рішення давно ухвалив. Він колись заявляв: навіщо нам світ, у якому не буде Росії? Насправді фраза фюрерка має звучати: навіщо світ, у якому не буде Путіна? Адже він таки здохне. Від старості та хвороб здохне. Причому незабаром.

Зупинити Путіна – не фантастика

Зупинити одержимого масового вбивцю можуть лише активні превентивні дії Заходу, насамперед США. Штати реально здатні за лічені дні атакувати окупаційні сили тисячами дійсно високоточних ракет, підвівши межу під кривавими кремлівськими потугами на світову гегемонію.

Фюрерок повинен точно, без будь-яких сумнівів знати, ботоксною шкуркою своєю відчувати, що вся його "друга у світі" армія і він сам буде прирівняний до нуля не після ядерного удару, а за першої спроби потягнутися до червоної кнопки.

Рекомендуємо Житло для всіх, або чому ще доведеться повчитися Україні після війни

Але якщо колективний Захід і надалі продовжить обмежуватися глибоким, нехай навіть найглибшим занепокоєнням, і відбуватися поодинокими поставками сучасного озброєння, то ядерної катастрофи в центрі Європи не уникнути. При цьому навіть вона перемоги валізно-лайновому виродку не принесе.

Нехай це і звучить пафосно, але світові настав час рівнятися на Україну: менше слів, більше переможних справ.

Актуальне – Україна отримала від партнерів нову партію HIMARS: дивіться відео