Країна див

Те, що наша країна існує, – це диво (слава ЗСУ, уряду, західним партнерам і кожному, хто продовжує чинити спротив).

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Те, що після масованих атак на обидва НПЗ і нафтобази, випадіння 70%+ імпорту і блокади портів галузь за кілька місяців змогла перебудуватися і на АЗС з'явилося паливо без черг, – це диво (слава галузі й уряду також).

Те, що наші аграрії змогли посіяти, виростити, зібрати і вивезти врожай, – це диво.

Те, що після захоплення найбільшої АЕС Європи, кількох об'єктів гідро- і теплогенераціі, більшої частки вітрових та сонячних електростанцій, а також нещодавньої акції "шок і трєпєт" у нас все ще є електроенергія хоча б десь, – це диво.

Особливо зважаючи на те, що паскудні зомбі стріляють один раз, а трохи пізніше – вдруге. Заходячи розбирати завали і ремонтувати, ви не можете знати, чи побачите ще колись свою дитину. Але все одно заходите, бо хто, як не ви.

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Ті, хто проходять крізь вогонь

Те, що проходить зараз Україна, ні за якими мірками не є нормальним. Це неможливо винести, але українці виносять. Це складно. Злість і безсилля, і страх є нормальними людськими реакціями.

Пам'ятайте, будь ласка, що ворог наш – за порєбріком. Інфраструктура і комунальні послуги – це ознаки цивілізації, яких оскаженіла гебня хоче нас позбавити. Нам пощастило, що у нас є люди, готові покласти своє життя, щоб гебні не обломилося.

Усі працюють на межі можливостей, за межею можливостей. Трохи терпіння, хай Пітун сам з собою у бункері переговорюється.

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