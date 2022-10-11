Національні компетентні органи, громадянське суспільство та медіа докладають зусилля для притягнення винних осіб до відповідальності. Паралельно запущені процеси міжнародного розслідування. Але чим насправді займаються іноземні держави?

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Імітація активної участі

На сьогодні 10 країн розпочали розслідувати міжнародні злочини, вчинені в Україні. Це – Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Словаччина, Іспанія, Швеція та Швейцарія . Окрім того, ЄС, США та Сполучене Королівство створили Консультативну групу з розслідування злочинів в Україні, покликану забезпечити ефективну координацію та притягнення винних осіб до відповідальності.

Як працює механізм іноземного розслідування

Якщо ви досі не бачили в Україні шведського поліцейського, проблема не з вами. Справа в тому, що іноземне розслідування не схоже на українське. Його суть не у зборі доказової бази з місця злочину, проведенні експертиз, документуванні та верифікації інформації з відкритих джерел. Іноземне розслідування сьогодні – це інтерв'ю з жертвами та свідками міжнародних злочинів на території згаданих держав, винятково за їхньої добровільної згоди і лише за попереднім записом у поліцію.

Більше того, до моменту прибуття до іноземної держави підозрюваної особи розслідування може тривати роками та навіть десятиліттями. При цьому без окремого розпорядження поліцейські не перевірятимуть кожну особу, прибулу з РФ, на кордоні для того, щоб з'ясувати, чи є вона в базі підозрюваних. Відтак, російський ґвалтівник чи вбивця зможе вільно подорожувати світом, якщо не проявить бажання добровільно здатися іноземним органам розслідування.

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Розслідування заради розслідування

Оголошення про початок розслідування міжнародних злочинів в Україні перетворилося на форму висловлення глибокого занепокоєння та прояв солідарності. Для осіб, які безпосередньо залучені до цього процесу, – це також гарантія мати довготерміновий контракт та відчувати свою значущість. Але якою є кінцева мета розслідування? Це політичний крок чи правова ініціатива? Чи сприяє воно реалізації прав жертв? Чи допомагає забезпечити невідворотність відповідальності для злочинців?

Без судового рішення відповідь на попередні запитання – "ні". Відкрите провадження не дає права на компенсацію. Воно не дозволяє визнати особу винною. Не сприяє відновленню справедливості та забезпеченню права на правду. Ініційоване розслідування надає постраждалій особі статус жертви і без реальних результатів залишає її в цій ролі назавжди .

Позитивний досвід

Сьогодні у 16 державах розслідуються міжнародні злочини, вчинені в 22 інших державах. Щонайменше 102 особи є підозрюваними у справах щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду. 17 осіб чекають на рішення іноземного суду. 15 злочинців запроторені за ґрати на тривалі терміни. Міжнародна спільнота не вражає темпами та кількістю розслідувань, але демонструє готовність отримати конкретні результати. З 16 держав 10 вже розпочали вивчення ситуації в Україні. Це дає надію на тріумф правосуддя.

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Як змусити механізм працювати ефективніше

Жодна інша держава у світі не проведе розслідування краще, ніж компетентні органи України. Чекати, що хтось прийде і виконає цю роботу за нас, недалекоглядно та наївно.

Україні слід перетягнути ковдру на себе: організувати кооперацію з іноземними органами таким чином, щоб уникнути дублювання діяльності, забезпечити обмін інформацією, спростити процедуру надання правової допомоги, зокрема – щодо допиту жертв та свідків, щодо потенційної екстрадиції. Доцільно перейти від моделі "зробіть за нас" до моделі "зробіть разом з нами".

Держави, які мають досвід у розслідуванні міжнародних злочинів та притягненні винних осіб до відповідальності, можуть надавати експертні послуги, навчати українських професіоналів, сприяти реформуванню та приведенню у відповідність з міжнародними стандартами національного законодавства та практики.

Сподіваємося лише на себе, а провадження в іноземних органах нехай залишаються приємним бонусом та жахачкою для російських злочинців. Адже, врешті, проблему ідентифіковано, а, отже, на половину врегульовано.

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