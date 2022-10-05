Про це Президент заявив під час публічних дебатів "Війна і закон" у межах заходу "Ніч права", ініційованого головою Конституційної Ради Франції Лораном Фабіусом. За його словами, "проєкт створення трибуналу було представлено нашим партнерам".

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Має бути створений Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Щоб він зміг покарати тих, кого, на жаль, не може дістати Міжнародний кримінальний суд і всі інші наявні судові інституції світу,

– наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що треба притягнути до відповідальності й тих, чиї рішення поклали цьому початок. "Тих, хто скоїв первісний злочин. Злочин, у якому сконцентроване все проявлене російськими окупантами зло".

Прийде час і Росія відповість за свої злочини

Володимир Зеленський процитував слова з вироку Нюрнберзького трибуналу.

Злочини проти міжнародного права скоюються конкретними людьми, а не абстрактними особами, і тільки покаранням конкретних індивідуумів, які скоїли ці злочини, можна забезпечити дотримання положень міжнародного права,

– зазначив Володимир Зеленський.

Та наголосив, що впевнений, що буде час, коли студенти, які вивчатимуть юриспруденцію, зможуть порівняти текст нюрнберзького вироку з текстом того вироку, який буде ухвалений спеціальним трибуналом щодо злочину агресії Росії проти України.

"Але не тільки. Вони також вивчатимуть і досвід компенсації Росією всіх збитків, завданих цією війною", – додав президент.

Більше про це – коли і де відбудеться трибунал над Путіним: дивитись відео