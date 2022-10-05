Об этом Президент заявил во время публичных дебатов "Война и закон" в рамках мероприятия "Ночь права", инициированного главой Конституционного Совета Франции Лораном Фабиусом. По его словам, "проект создания трибунала был представлен нашим партнерам".

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Должен быть создан Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Чтобы он смог наказать тех, кого, к сожалению, не может получить Международный уголовный суд и все другие существующие судебные институты мира,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что нужно привлечь к ответственности и тех, чьи решения положили этому начало. "Совершивших первоначальное преступление. Преступление, в котором сконцентрировано все проявленное российскими оккупантами зло".

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Владимир Зеленский процитировал слова из приговора Нюрнбергского трибунала.

Преступления против международного права совершаются конкретными людьми, а не абстрактными лицами, и только наказанием конкретных индивидуумов, совершивших эти преступления, можно обеспечить соблюдение положений международного права,

– отметил Владимир Зеленский.

Но подчеркнул, что будет время, когда студенты, которые будут изучать юриспруденцию, смогут сравнить текст нюрнбергского приговора с текстом того приговора, который будет вынесен специальным трибуналом по преступлению агрессии России против Украины.

"Но не только. Они также будут изучать и опыт компенсации Россией всех убытков, нанесенных этой войной", – добавил президент.

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