росія понесе покарання за усі злочини
У вечірньому зведенні Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні в Офісі Президента відбувся важливий політико-дипломатичний захід, у ході якого цей проєкт і представили.
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Послам 30 держав – наших партнерів – був представлений проєкт щодо заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання росії за злочин агресії проти нашої держави,
– зазначив Володимир Зеленський.
Судитиме росію Спеціальний трибунал
Водночас президент зауважив, що складність притягнення росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів не достатньо. Тож, потрібен саме Спеціальний міжнародний трибунал.
Ми дуже детально і дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проєкт. Не сумніваюсь – Трибунал буде. Буде відповідальність для усіх, хто розв'язав цю злочинну війну проти України і свободи в Європі,
– наголосив Зеленський.
Повне звернення Володимира Зеленського: відео
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