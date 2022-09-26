росія понесе покарання за усі злочини

У вечірньому зведенні Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні в Офісі Президента відбувся важливий політико-дипломатичний захід, у ході якого цей проєкт і представили.

Увага Зеленський звернувся до українців після 215 дня повномасштабної війни

Послам 30 держав – наших партнерів – був представлений проєкт щодо заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання росії за злочин агресії проти нашої держави,

– зазначив Володимир Зеленський.

Судитиме росію Спеціальний трибунал

Водночас президент зауважив, що складність притягнення росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів не достатньо. Тож, потрібен саме Спеціальний міжнародний трибунал.

Ми дуже детально і дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проєкт. Не сумніваюсь – Трибунал буде. Буде відповідальність для усіх, хто розв'язав цю злочинну війну проти України і свободи в Європі,

– наголосив Зеленський.

Повне звернення Володимира Зеленського: відео

Світ неодноразово жахався від злочинів російських військових. Останнім доказом звірств росіян стали масові поховання у звільненому Ізюмі.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що агресивна війна росії проти України залишає за собою кривавий та руйнівний слід по всій країні.

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