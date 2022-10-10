Чотири уроки російсько-фінської війни

Від самого початку фіни завдали таких тяжких втрат ворогові, що росіяни одвійно посилили бомбардування, розраховуючи зламати волю фінів до опору. Натомість опір став ще більш рішучим. Уроки цієї невеликої війни повчальні.

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По-перше , вони показують, що завжди небезпечно зневажати противника, хоч би який він був слабкий. Вважаючи, що демонстрація сили виявиться достатньою, щоб залякати фінів і домогтися негайної капітуляції, росіяни добре підготувалися використати з пропагандистськими цілями радіо, духові оркестри і кіно, проте зовсім не зважали на стратегічні й тактичні аспекти війни та питання постачання.

, вони показують, що завжди небезпечно зневажати противника, хоч би який він був слабкий. Вважаючи, що демонстрація сили виявиться достатньою, щоб залякати фінів і домогтися негайної капітуляції, росіяни добре підготувалися використати з пропагандистськими цілями радіо, духові оркестри і кіно, проте зовсім не зважали на стратегічні й тактичні аспекти війни та питання постачання. По-друге , в очах тих, хто міг здорово судити про речі, ця війна показала, що бомбардування з повітря, як і артилерійський обстріл, – це повільний, а аж ніяк не швидкий спосіб вимотування ворога.

, в очах тих, хто міг здорово судити про речі, ця війна показала, що бомбардування з повітря, як і артилерійський обстріл, – це повільний, а аж ніяк не швидкий спосіб вимотування ворога. По-третє , якщо зброя сконструйована без урахування особливостей місцевості та клімату, то незалежно від її могутності вона виявиться майже марною.

, якщо зброя сконструйована без урахування особливостей місцевості та клімату, то незалежно від її могутності вона виявиться майже марною. По-четверте, висока рухливість фінів вкотре показала, що вона важливіша за чисельну перевагу.

Це була війна держави з населенням у 180 мільйонів проти народу, який налічував лише 3,5 мільйони осіб".

Джон Фуллер, британський військовий теоретик, цитата з книги "Друга світова війна. Стратегічний і тактичний огляд", 1948 рік.

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"Стратеги" Путіна застрягли у 39-му

Радість російського військового керівництва та російської пропаганди показує їхнє повне невігластво в плані військової історії, стратегії і тактики.

Росія зараз має стратегію СРСР зразка 1939 року і тактику зразка 1917-го року. Але співвідношення сил інше.

У цю Зимову війну Росія вже не зможе нікого зачавити масою танків, вона не має переважної десятикратної переваги, а Україна отримує допомогу з усього світу. Залишилася з 39-го лише пропаганда. Український народ не здригнеться, ми продовжуватимемо діяти і битимемо окупантів.

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