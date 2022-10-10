Пекло в прямому ефірі

У прямому ефірі ВВС кореспондент втікає з кадру, коли в небі пролітає чергова. Є загиблі. На світлофорі горять автомобілі, які просто їхали повз у своїх справах вранці в понеділок.

Радимо Путін створив випалену пустелю, яка не заросте і за 50 років

Прилетіло по пам'ятнику українському мислителю, бункерний дід воює навіть із пам'ятниками. Поруч університет, у якому хоче навчатись наш син, там були студенти. Ще одна ракета влучила у дитячий майданчик.

Поки писала, знову були вибухи. Повітряна тривога тривала з шостої ранку. Кличко просить залишатися в укриттях і не виїжджати до міста без потреби.

Варте уваги Не тіште себе ілюзіями, що ключ до перемоги – це особисто Путін

Що зупинить кремлівську потвору

На очах усього світу бомбардують Київ, Львів, Житомир, Вінницю, Тернопіль. Ракети летять по всій Україні, масований обстріл, як помста карлика за Кримський міст. Уявіть собі, скільки ракет випущено, якщо більшість збиває українське ППО.

Країна-терорист не зупиниться, поки Залужний не постукає у бункер. Українці, бережіть себе!

Актуальне – термінове звернення Зеленського з приводу масованого ракетного удару по Україні: дивіться відео