Путін спалив усі мости

Думаю, що сьогодні ми не можемо уявити собі й половини тих наслідків, що стануть реальністю у найближчі 10 – 15 років.

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Не хочу і не вангуватиму, але те, що вже сталося на сьогодні, означає повний (якщо не остаточний) крах російської культури в Україні. Повний (якщо не остаточний) розрив економічних та більшості людських зв'язків і відносин між жителями країн.

Путін назавжди зруйнував усі зв'язки, які ще лишалися між українцями та росіянами / Фото Getty Images

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Війна, що залишиться навічно

В принципі, у стосунках уже нема чого рятувати. Це руїни, що не підлягають відновленню. Випалена пустеля, яка не заросте і за 50 років.

Я не знаю, чи є така страшна кара для цього лисуватого негідника, щоб її можна було назвати справедливою. По-моєму, ні.

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